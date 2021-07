Teatro contemporaneo, concerti e incontri “Fuori dai confini”

Dopo una lunga interruzione torna “Fuori dai Confini”, in una versione tutta estiva per celebrare un’estate di incontri ritrovati. “Fuori dai Confini” è la programmazione diffusa di spettacoli di teatro contemporaneo, concerti e incontri che vede la direzione artistica di compagnia CampoverdeOttolini e dall’Associazione Musicale “Daniele Maffeis”.

La rassegna nasce nel 2019 da alcune realtà diffuse sui territori di Abbiategrasso, Cisliano e Robecco sul Naviglio. Un rete composta, tra gli altri, dal CineTeatroAgorà di Robecco sul Naviglio e dalla Cooperativa del Popolo di Cisliano con il parternariato del Comune di Robecco sul Naviglio, che ha come obiettivo quello di far comunicare territori, proposte, linguaggi artistici e pubblico dei comuni coinvolti.

In quest’estate 2021 la programmazione si fa ancora più diffusa ed estesa, dividendosi tra i bellissimi cortili di Robecco sul Naviglio e il cortile dell’ex-Annunciata di Abbiategrasso. Il cartellone, lungo tutto il mese di luglio, non si limita a una proposta di spettacoli o concerti ma si allarga alla formazione con il campus rivolto a bambini e adolescenti dal titolo “Maffeis Lab Music Camp” e un ciclo di incontri sulla drammaturgia dal titolo “Drammaturghi nella Rete” dove curiosi e appassionati di teatro e letteratura potranno curiosare nelle storie di tre grandi drammaturghi.

La programmazione vede alcuni artisti già noti e apprezzati dal pubblico della stagione TM - Teatro e Musica del CineTeatroAgorà. Tra questi Walter Leonardi, protagonista del progetto “Il Terzo Segreto di Satira” e, di recente, coprotagonista del nuovo film di Gabriele Salvatore “The Comedians” con il suo “A-men SHORT”; Corinna Grandi, attrice comica di grande talento interprete di “Cosa sarà mai”, che porterà lo stand-up teatrale “Io che odio solo te” o gli Amigdala Percussion Ensamble con il loro progetto di ricerca tra suono e video. Ma incontra anche nuove ed interessanti proposte come il Teatro in Cuffia di Marco Cacciola, in “Farsi Silenzio”, il gioco tra generi musicali del concerto di S’Incà Sextette o il jazz firmato da Simona Parrinello e il suo trio.

Questa la programmazione completa: lunedì 12 ai Giardini di via Crocefisso a Robecco sul Naviglio, ore 21.30, “Farsi Silenzio” drammaturgia Tindaro Granata con Marco Cacciola; mercoledì 14 ore 21.15, Arena Estiva Tuttodunfiato Ex-Convento Annunciata, Abbiategrasso, “MaffeisLab Music Camp Show”; domenica 18 ore 21.30, Parco di Villa Terzaghi, Robecco sul Naviglio, “A-men SHORT” di Walter Leonardi e Carlo Giuseppe Gabardini; mercoledì 21 ore 21.15, Arena Estiva Tuttodunfiato Ex-Convento Annunciata, Abbiategrasso, “Suono, gesto, immagine” Amigdala Percussion Ensemble; domenica 25 ore 21.30, Parco di Villa Terzaghi, Robecco sul Naviglio, “Io che odio solo te” di e con Corinna Grandi; mercoledì 28 ore 21.15, Arena Estiva Tuttodunfiato Ex-Convento Annunciata, Abbiategrasso, Simona Parrinello con Alma Trio.

Biglietti serate spettacolo: 10,00 euro. Per MaffeisLab Music Camp Show ingresso gratuito. Prenotazioni www.campoverdeottolini.org/fuori-dai-confini/ oppure c.campoverdeottolini@gmail.com – 347.5039829.