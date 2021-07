Stasera in Castello c'è Francesco De Gregori

La band che accompagnerà De Gregori sul palco è composta da Guido Guglielminetti (basso e contrabasso), Carlo Gaudiello (tastiere), Paolo Giovenchi (chitarre), Alessandro Valle (pedal steel guitar e mandolino), Primiano Di Biase (hammond) e Simone Talone (percussioni).

Il concerto è organizzato nel rispetto delle linee guida e dei protocolli atti a prevenire la diffusione del contagio da Covid-19. Obbligatoria la mascherina.



I biglietti sono disponibili in prevendita sul circuito Ticketone sia on line che nei punti vendita.

Prezzi biglietti in prevendita:

Primo Settore Numerato € 69,00

Secondo Settore Numerato € 59,00

Terzo Settore Numerato € 49,00

Quarto Settore Numerato € 39,00

Segnaliamo alcune prevendite: Vigevano Agenzia di viaggio Civaturs; Pavia Bar Lanterna, reparto elettrodomestici c/o Iper Carrefour; Voghera/Oltrepo Media World c/o Iper Montebello; Novara Tune Dischi; Milano Box office Duomo C/o Mondadori , Media World c/o C.C. Milanofiori.

Altre info: info@promoterpv.it oppure www.friendsandpartners.it