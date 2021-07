Sole, mare, sport all’aria aperta e buona cucina: Pietra Ligure quest’anno aspetta solo te

L’estate spesso è sinonimo di relax, ma anche di tutte quelle attività che non si fanno in città. Grazie al calendario “Pietra Family Experience” ogni giorno potrai scegliere tra le tante offerte dedicate a tutte le età: bambini, ragazzi e adulti, ognuno potrà godere del fascino di Pietra Ligure in modo diverso, un ventaglio di opportunità per rendere ogni giorno della tua vacanza unico e irripetibile. Informati su experience.visitpietraligure.it

Pronti, partenza, via! La tua vacanza a Pietra Ligure inizia morbidamente in riva al mare godendoti l’alba e coniugando un lento Risveglio Muscolare a una serie di esercizi di coordinazione e allungamento per iniziare dolcemente tra il profumo del mare e la risacca delle onde. Al tramonto, Pilates aspetta solo te: un’attività adatta a tutti per migliorare non solo il tono muscolare, la flessibilità e l’equilibrio, ma anche e soprattutto per ridurre lo stress in maniera dolce. Sunset & Run Walk è il giusto mix: una corsa alternata a camminata lungo la costa per poi goderti lo stretching al calar del sole.

Agli sportivi DOC è dedicata la Sup Experience: pagaiare a bordo di una tavola da Sup da cui poter godere scorci magici della costa da una prospettiva assolutamente privilegiata. Il programma dell’estate 2021 ti offre anche molti appuntamenti che coniugano Trekking & Yoga e che sono adatti a tutti anche alle famiglie coi bambini o Trekking Naturalistico tra le falesie della costa magari in doppia corda, teleferiche e arrampicate. Scegli tra i percorsi avventura per esplorare le formazioni rocciose del finalese.

Un appuntamento assolutamente imperdibile e magico è Saltonelblu, lo snorkeling dedicato soprattutto a ragazzi e bambini. Immersi nel blu cristallino potranno sperimentare l’esperienza di vivere la magia del mare con maschera e boccaglio. Accompagnati da biologi e istruttori certificati potranno osservare da vicino la fauna naturalistica coniugando sport e divertimento. Un modo divertente e istruttivo per conoscere la biodiversità dei fondali marini di Pietra Ligure ricchi di tesori nascosti.

Un giorno in barca a vela (con uno skipper esperto) per mollare l’àncora da stress e pensieri. Assaporando i colori e godendoti questo tratto della Riviera Ligure ricco di storia e luoghi incontaminati. Le escursioni si svolgono nel territorio del santuario dei cetacei, dove vivrai un’esperienza magica e indimenticabile. E poi, se salire a bordo di un peschereccio è sempre stato il tuo sogno, adesso puoi! Non esiste modo migliore per conoscere la costa, ammirare i fondali e praticare la pesca sportiva. Scopri cos’è il “sabiki”, semplice e divertente è dedicato a grandi e piccini, ma procurati un frigo perché tutto quello che peschi lo puoi portare a casa!

Se invece ami restare coi piedi per terra, i Bike Tour guidati aspettano solo te: il sentiero del fieno veniva utilizzato un tempo dai pastori per trasportare il fieno, adesso ti offre sentieri da percorrere in bici. Potrai inerpicarti tra le colline e goderti il panorama del mare prima di tornare a prendere il sole in spiaggia. Preferisci allenarti? Le Chicchiricchi Run sono dedicate sia ai runners che ai walkers per coniugare benessere e socializzazione (nel rispetto delle norme di prevenzione e sicurezza).

Per gli amanti della storia, Pietra Ligure propone tour guidati tra carrugi e chiese che svelano ai turisti tutto il loro antico splendore: dalla Basilica di San Nicolò, all’antico Castrum et Oppidum Petrae che ancora oggi veglia sulla città. Pietra Ligure è molto di più e tra le passeggiate potrai scegliere anche quelle tra la natura incontaminata del suo Parco Botanico fino ad arrivare alla Rocca delle Fene, sito di interesse archeologico che, dalle pendici del monte Trabocchetto, ti regalerà una vista mare assolutamente mozzafiato!

Una vacanza non può prescindere anche dalle delizie culinarie. Quale migliore occasione per gustare le specialità del posto con la cene della gastronomica? Dal 1 luglio al 9 settembre infatti ogni giovedì sera dieci tra i migliori ristoranti di Pietra Ligure ti propongono menù degustazione. I menù sono ispirati ai migliori successi dei cantautori della “scuola genovese”.

Sole, mare, musica, storia e tanto relax per un’estate indimenticabile: Pietra Ligure ti offre lo scenario perfetto per realizzare tutti i tuoi desideri.

Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito experience.visitpietraligure.it, la pagina Facebook Turismo Pietra Ligure – Pietra Forever, la pagina Instagram pietraforeverofficial oppure consultare il magazine del “Pietra Family Experience”, distribuito dal 10 luglio in tutto il territorio pietrese, con il calendario completo degli appuntamenti, le informazioni aggiornate sulle escursioni, le visite e le attività.

Per prenotare la propria esperienza è possibile contattare l’Ufficio Informazioni Turistiche, contattabile ai numeri +39 019 62931550, +39 019 62931348, alla mail iat@comunepietraligure.it oppure recandosi presso l'Experience Point in Piazza Vittorio Emanuele II, aperto tutti i giorni dalle 17,00 alle 19,30 e dalle 21 alle 22.