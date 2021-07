Artisti pavesi omaggiano il Sommo Poeta

PAVIA - Cinque artisti pavesi per rendere omaggio al sommo poeta, Dante Alighieri, in una riedizione del critico d'arte Giorgio Grassi. La Divina Commedia rieditata e illustrata da trecento tre artisti contemporanei provenienti da tutta Italia. Pavia protagonista, con un tessuto artistico sempre più appassionato. Noi ne abbiamo intervistati tre: Maria Battistina Errica, nota per le sue donne di carta, Fabio Tassi e Annarita Micheli. Mancavano Laura Altobelli e Vittorio Reali che hanno contribuito alle illustrazioni.