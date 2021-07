Venerdì arriva Annalisa con il tour Nuda10 Open Air

Mentre con il video di “Movimento Lento” – il nuovo singolo scritto dall’artista insieme a Jacopo Ettorre con la produzione di Studio Itaca (Merk& Kremont), uscito anche in una versione inedita con Federico Rossi – è ai vertici delle tendenze musicali

di YouTube, ANNALISA è partita con il suo tour estivo, “NUDA10 Open Air”, che la vedrà protagonista sui palchi delle location estive italiane. Tra queste anche Vigevano.

Sul palco, oltre ai suoi più grandi successi, Annalisa presenterà per la prima volta le canzoni di “Nuda10”, la nuova versione dell’album “Nuda”, certificato ORO con 57 milioni di stream, uscito dopo la partecipazione al Festival di Sanremo con l’aggiunta di 6 nuovi brani, tra inediti e rivisitazioni. L’album contiene i brani “Dieci”, certificato Platino con oltre 24 milioni di stream, “Movimento Lento”, “Eva+Eva”, “Amsterdam” feat. Alfa e due rivisitazioni di brani del passato quali “Alice e il blu” con la produzione di Dorado Inc. e “Il mondo prima di te” con il feat. di Michele Bravi.

“NUDA10 Open Air” sarà seguito a dicembre da “Nuda10Club”, il tour nei principali club italiani, che si aprirà con il “Party sulla luna”, l’attesissimo live evento previsto per il 6 dicembre 2021 al Fabrique di Milano.

Con 7 album all’attivo, 11 Dischi di Platino, 12 Dischi d’oro, 500 milioni di visualizzazioni dei video, film, trasmissioni televisive, la carriera di Annalisa è costellata di successi tanto da affermarsi come una delle cantautrici più importanti del panorama musicale italiano che vanta anche tante collaborazioni, sia italiane che internazionali.

Anche i biglietti per il concerto di Annalisa sono disponibili in prevendita sul circuito Ticketone sia on line che nei punti vendita.

Prezzi biglietti in prevendita:

- Primo Settore Numerato € 55,00

- Secondo Settore Numerato € 45,00

- Terzo Settore Numerato € 35,00

- Quarto Settore Numerato € 30,00.

Tra le prevendite autorizzate: a Vigevano Agenzia di viaggio Civaturs.