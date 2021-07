Antonello Venditti domenica a Vigevano

ANTONELLO VENDITTI torna ad esibirsi dal vivo in tutta Italia con “UNPLUGGED SPECIAL 2021” e domenica 25 luglio fa tappa a Vigevano, nella splendida cornice del Castello Sforzesco.

Antonello Venditti, nella sua incredibile carriera, ha emozionato intere generazioni mettendo in musica i suoi sentimenti e l’amore, tematiche sociali e culturali. In questi speciali concerti il cantautore ripercorrerà in una versione unplugged le sue più importanti canzoni, ripercorrendo il suo straordinario repertorio.

Per informazioni e dettagli su biglietti e prevendite consultare www.friendsandpartners.it e www.ticketone.it sia on line che nei punti vendita.



Prezzi biglietti in prevendita:

Primo Settore Numerato € 79,00

Secondo Settore Numerato € 69,00

Terzo Settore Numerato € 59,00

Quarto Settore Numerato € 40,00