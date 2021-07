Dinosauri sulla pista: il nuovo videoclip dei Pajarritos

Nel videoclip effettivamente «c’è tutto», come aveva anticipato la band. Sembra di essere in una fiera del vintage, o di aprire uno di quegli scatoloni lasciati lì per trent’anni. Vecchi giocattoli, robot dinosauri compresi, che danzano circondati dalle luci al neon. Un filmato trascinante e coinvolgente almeno come il brano, “Mi hai mollato (sulla pista)”. I Pajarritos tornano e lanciano l’ultimo video, quello che segue l’album “Musica onesta” in uscita a giugno. Il filmato invece risale a lunedì scorso, il 19 luglio.

Ventidue anni prima la band faceva il suo esordio. Nove elementi, un culto assoluto a Vigevano e dintorni, una coerenza saldatasi nel tempo sulla strada che porta al funk. «Tutto è autoprodotto - spiegano K, Alibi, dr. Bru, Dewa, Black Mamba, Pol, Javarnanda, Flexo e Jonny - e, se escludiamo i due video fatti col cellulare per i concerti del Primo Maggio a distanza in Cooperativa Portalupi, è la prima volta che possiamo essere davvero noi stessi con le nuove canzoni». Si vede: testo ironico (già il titolo è eloquente) in cui si trova di tutto. Amicizia, amore, delusioni, “incidenti di percorso”.

Probabilmente chi non conosce niente dei Pajarritos e vedesse il video per la prima volta, troverebbe una sintesi estrema del loro mood, dei loro intenti, dei loro obiettivi. “Mi hai mollato (sulla pista)” è una bella canzone ballabile. Il ritornello rimane in testa già a metà ascolto. Immagini scanzonate che non tolgono niente al piacere dell’ascolto.