Sabato e domenica a tutto vinile

Musica per tutti i gusti e formati, eventi live, presentazioni, showcase, talk con ospiti speciali, giradischi aperti, esposizione-mostramercato-scambio. Un nome per tutti, tra i presenti: dj Ringo da Virgin Radio, che sarà della partita sabato alle 17. L’indomani stessa ora Shorty, da radio M20, racconterà la sua personale “storia vinilica”. Non è finita. Grazie ai membri di Silent Party Vigevano, chiunque potrà partecipare al Silent-Dj-Contest cimentandosi con i migliori disc-jockey del circondario. I temi del collezionismo e del vintage si mixano con l’universo dei DJ e delle produzioni indipendenti, attraverso banchetti, scambi, presentazioni, dibattiti e giradischi a rotazione lungo tutto il weekend, per tutti i generi e gusti.

Si apre sabato alle 14 con la mostra mercato, che andrà avanti per tutta la durata dell’evento (domenica alle 10). Alle 15,30 verrà presentato il libro di Moreno Nicoloso “La notte del fumo sull’acqua”, resoconto del leggendario concerto di Montreux del 1971 che ispirò il brano “Smoke on the water” dei Deep Purple. Bis letterario domenica alle 14,30. Toccherà ai racconti contenuti in “Con il pallone tra i piedi e la musica a cannone”. Il silent party di sabato alle 20,30 e le storie di Shorty, domenica alle 17,30, chiudono i pomeriggi.

L’ingresso è libero, con possibilità di usufruire del food truck nel cortile della Cavallerizza (accessi da via Rocca Vecchia e dalla strada sotterranea). Si invitano i partecipanti a portare i propri dischi per scambiarli con gli espositori. Info silent-contest 347.7924316 (Lele).