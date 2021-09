Le foto dell'Archivio Trentani sotto il Ponte Coperto

Le fotografie dello storico Archivio Trentani sono state esposte sotto il Ponte Coperto di Pavia, ieri per tutto il giorno, in occasione del settantesimo anniversario dell'infrastruttura. Tre generazioni di scatti nella cornice più caratteristica e identitaria della città.

A rappresentare la sua famiglia di professionisti dell'obiettivo, la giovane Claudia Trentani, fotografa amata e conosciuta da sempre in città, che porta avanti quella che non è solo un'eredità lavorativa, ma una vero e proprio senso di appartenenza a quella pavesità che muta nel tempo ma conserva sempre i valori legati alle origini. Un bagno di visite ha dato ragione alla famiglia Trentani, e non è escluso che possa essere riproposta in un futuro nemmeno troppo lontano.