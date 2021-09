Alla chiesa del Cristo è festa!

Cari amici, si avvicina la Festa della chiesa del Cristo.

Siamo soliti festeggiare gli anniversari degli eventi più significativi della nostra vita, in particolare quelli riguardanti le nostre famiglie. La nostra chiesetta quest’anno celebra un anniversario significativo: 25 anni dopo la riapertura al Culto. Era il 1° maggio 1996 quando, con la recita serale del Santo Rosario, tornava ai fedeli la chiesa del Cristo e si iniziava ad aprire ogni giorno (per tutto il giorno, pausa meridiana compresa) il portone a chiunque volesse entrarvi.

Alcuni anni prima un gruppo di aderenti del F.A.I. aveva promosso il recupero dell’edificio che risultava in pessimo stato di conservazione, sotto la direzione dell’arch. Sandro Rossi. Il Prevosto di San Pietro Martire Mons. Stefano Cerri, affidava a un gruppo di ragazzi la cura della chiesa, presto affiancati da uomini e donne del vicinato che si sono offerti di sostenere i restauri, la manutenzione e la vita quotidiana, liturgica e aggregativa del “Cristo”. Nel 2007 si costituisce il “Sodalizio della Divina Misericordia”, Confraternita eretta canonicamente dall’allora Vescovo Mons. Claudio Baggini. Il 14 settembre di 25 anni fa, si tornava a celebrare la Messa dopo diversi decenni per la Festa dell’Esaltazione della Santa Croce, che si è arricchita nel corso degli anni di tanti eventi collaterali, sia religiosi (triduo, vespri, ufficio defunti) che profani (cena, concerti, lotteria, “pozzo di San Patrizio”, banchetti, mostre, ecc.).

Con questo “contorno”, si sono potute affrontare spesi ingenti per completare il restauro della chiesa: dal pavimento alla sagrestia, dalle suppellettili, all’organo positivo a canne e al concerto di tre campane, fino all’affresco in facciata e altro ancora. Anche la vecchia casa adiacente è stata completamente ristrutturata e il giardino è diventato una piccola oasi in mezzo al cemento, arricchito da piante e da un comodo porticato con servizi. Tutto questo è stato possibile per la generosità dei vigevanesi tutti e la dedizione di tanti amici, che hanno condiviso un sogno un po’ ardimentoso.

Il tempo e il consenso ci hanno dato ragione. E anche se quest’anno, come nel precedente, tante iniziative folcloristiche non si terranno a causa delle restrizioni anti-Covid, non perdiamoci d’animo e uniamoci nella preghiera, che ha il potere di farci sentire uniti, di farci sentire Chiesa, anche nelle difficoltà.

Don Cesare Silva, la Confraternita e gli Amici della chiesa del Cristo

PROGRAMMA

Momenti Religiosi:

Giovedì 9, Venerdì 10 e Sabato 11 settembre

TRIDUO DI PREPARAZIONE

ore 21: S. Messa con Omelia celebrata da Don Guido Omodeo Zorini

DOMENICA 12 settembre

ore 16,30 in giardino: “la preghiera accompagna la Chiesa nel tempo”

LUNEDÌ 13 settembre

Vespri Solenni, Omelia e Benedizione Eucaristica celebrati da Don Guido Omodeo Zorini

partecipano i rappresentanti del Priorato Diocesano delle Confraternite e dei Sodalizi religiosi laici della Diocesi di Vigevano



MARTEDÌ 14 settembre

FESTA DELL’ESALTAZIONE DELLA SANTA CROCE

ore 21: S. Messa Solenne celebrata da Don Cesare Silva

benedizione con la Ven.ª Reliquia della Santa Croce esposta sull’Altare nei giorni della Festa

benedizione e distribuzione dei fiori di lavanda essiccati



MERCOLEDÍ 15 settembre

ore 21: UFFICIO FUNEBRE in suffragio dei benefattori e defunti del rione

Momenti folcloristici:

Le normative anticovid non permettono di realizzare anche per il 2021 l’ampio programma folcloristico degli anni passati. Tuttavia siete invitati in giardino in tutta sicurezza, al termine delle funzioni religiose e nei pomeriggi di sabato 11, domenica 12 e martedì 14, al “Mercatino delle pulci” tra tanta lavanda e tanto antiquariato