SuperCali: dal libro al film

«Noi non crediamo che il libro sia sempre meglio del film, anzi. - esordiscono le organizzatrici - Il festival, inedito nel panorama nazionale ed internazionale, narra i processi di adattamento da libro a film o serie tv e vanta nomi di spicco nell’ambiente letterario e cinematografico tra gli ospiti. Anche per questa seconda edizione gli invitati saranno di altissimo livello: dallo sceneggiatore e scrittore Flavio Nucittelli che dialogherà con Federico Baccomo sulla differenza di scrittura tra sceneggiatura e romanzo, alla critica musicale Giulia Cavaliere con il fumettista Alessandro Baronciani e il critico Paolo Armelli per raccontare la musica in libri, film e serialità. Poi Francesca d’Aloja che presenterà il suo “Corpi Speciali” (La Nave di Teseo). C’è anche Piero Negri Scaglione: lancerà con Marta Perego in anteprima il suo libro in uscita il 14 settembre per Einaudi: “Che hai fatto in tutti questi anni”». Ci saranno altri ospiti, come Renato Franchi, marketing manager di Panini Comics per l’italia, e Nicola Peruzzi coordinatore editoriale per Marvel e Dc per un panel su “Shang Chi e la nuova fase Marvel”. SuperCali si chiuderà con un panel su “Le Strade d’America” con Marta Ciccolari Micaldi (La Mc Musa) e Valeria Sesia.

In apertura è previsto l’evento “Tra cinema, gioco e realtà”, una serata speciale di gioco e teatro in collaborazione con Scarpanò, compagnia teatrale vigevanese, e l’attore e traduttore Nicola Bonimelli. Sarà venerdì 10 settembre a palazzo Merula (il luogo in cui si tiene l’intera rassegna) dalle 21. Il calendario completo è disponibile sul sito web www.supercali.it.

Baccomo e Nuccitelli si confronteranno alle 11 di sabato 11 settembre in “Tra inchiostro e pellicola: la scrittura di un romanzo e di una sceneggiatura”. D’Aloja, introdotta da Andrea Geloni, inizierà invece alle 18. L’indomani, domenica 12, alle 11 Giulia Cavaliere e Alessandro Baronciani, presentati da Paolo Armelli, parleranno di “Alta fedeltà: la musica al cinema e in letteratura”. Alle 16 toccherà a Negri Scaglione, alle 18 a Franchi e Peruzzi e alle 21 a Ciccolari Micaldi e Sesia.

Il portale web (così come il qr code pubblicato qui in alto) è anche lo strumento per poter prenotare il proprio ingresso, gratuito ma con posti limitati. Gli organizzatori consigliano fortemente agli interessati di riservare il posto. Verrà richiesto il green pass: l’alternativa è seguire gli eventi in streaming sulla pagina Facebook del festival.