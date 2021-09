"Gianni Schicchi" sabato sera in piazza Ducale

L'avvocato Daria Pesce, presidente dell'associazione Etta e Paolo Limiti, organizzatrice dell'evento in programma sabato 25 settembre (ore 21) in piazza Ducale, spiega come e perchè è nata l'idea di allestire l'opera pucciniana a Vigevano.

Per "Gianni Schicchi" sono previsti 960 posti a sedere, suddivisi in due settori. I palchi (per gli artisti e per l’orchestra) saranno di fronte al sagrato del Duomo, mentre la parte centrale di piazza Ducale (da lampione a lampione) sarà transennata a delimitare le sedute. Il secondo settore, più distante dal palco, sarà dotato di mega schermo. L’ingresso del pubblico sarà da via Santa Croce. Sotto i portici ci sarà libero passaggio, ma probabilmente sarà chiuso l'accesso alla piazza da corso Vittorio Emanuele (riservato agli artisti).

Biglietti primo settore 25 euro, secondo settore 18 euro (+ diritti di prevendita).

In vendita on line su ticketone.it, sul sito del Teatro Arcimboldi, e a Vigevano da Civaturs in via Dante e Tabaccheria Pipe e Pupi in corso Genova.