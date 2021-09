Alfredo Velli, retrospettiva di un artista del futuro

Tanti vigevanesi hanno appesi ai propri muri di casa un quadro di questo artista che negli anni '60 ha rivoluzionato un po' il modo di fare e pensare l'arte, artista dal carattere schivo e appartato, per tutta la vita trascurerà volutamente la mediazione mercantile del proprio lavoro e la sua promozione pubblica partecipando a pochissime esposizioni collettive.

Ma le sue inquietudini lo porteranno a cercare mutazioni tecniche e stilistiche sempre alla ricerca di espressioni adeguate alla sensibilità interiore e il suo gesto artistico sembra non aver mai trovato una sistemazione definitiva, segno di una fede mai venuta meno, di una purezza d'animo spesso martoriata dalle vicende esistenziali ma anche di un progetto smisurato.

Tante le opere in mostra anche inedite per poterlo apprezzare a 360°. Perchè la città lo possa comprendere e ammirare meglio a 29 anni dalla sua morte. E perché Alfredo Velli è un artista vigevanese di valore ancora in gran parte da ri-scoprire e ri-conoscere.

A parte le necessità lavorative si dedicò completamente alla ricerca artistica; disegnatore costante afferma che "non bisogna mai concludere una giornata senza aver tracciato almeno una linea". Velli traccia linee e forme sempre più astratte, legate ad una ricerca stilistica costante così come usa il colore spesso in un modo quasi violento trasferendo sulla tela le emozioni della giornata, della vita in quanto la sua tensione è rivolta a esprimere “l’uomo di dentro non quale appare, ma qual è”.

