Tutti in bici lungo l’anello Sforzesco

L’Anello Sforzesco è un percorso pedonale e ciclabile recentemente ideato da Lions Club Vigevano Host in collaborazione con Est Sesia per fa conoscere la campagna risicola e la fruibilità delle canalizzazioni storiche, veri patrimoni di cultura e ambiente.

Il ritrovo della biciclettata è fissato alle ore 10 presso il Mulino di Mora Bassa (strada Mora Bassa 38) risalente al 1494 e la pedalata raggiungerà la centrale idroelettrica Enel “Ludovico il Moro” di Vigevano, splendido edificio in stile Liberty che sfrutta le acque del Naviglio Sforzesco per produrre energia elettrica. L’itinerario prosegue lungo le strade campestri in prossimità del Canale Conti per raggiungere “il giardino della biodiversità” e il Partitore della Buccella.

Si pedalerà ancora tra i campi di riso maturo fino alla cascina della Frazione Buccella per poi raggiungere le acque del Naviglio Sforzesco e della roggia Mora. L’anello ciclabile si concluderà al Mulino di Mora Bassa dove sarà possibile fermarsi per un pranzo al sacco. Ma presso Mora Bassa - mulino di proprietà dell’associazione Irrigazione Est Sesia e gestito dall’associazione culturale “La città ideale” - gli iscritti alla biciclettata avranno una singolare opportunità: fare una visita guidata gratuita al Museo delle Macchine e delle riproduzioni in legno tratte dagli studi di Leonardo da Vinci.

Prenotazione obbligatoria (entro giovedì 23) al numero 347.7701312.