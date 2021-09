Quattro incontri con gli autori del cambiamento

Martedì 28 settembre, ore 18 – incontro in streaming



Giulia Pompili presenta “Sotto lo stesso cielo” (Mondadori). L’autrice è inviata per il quotidiano Il Foglio in Giappone e Corea del Sud. Il libro è un fine capolavoro di geopolitica. Estremo Oriente, ovviamente, cercando di comprendere la rivalità tra Cina e Stati Uniti attraverso i vicini di casa dell’ingombrante Celeste impero. Tokyo, Seul ma anche Taipei, capitale di Taiwan. Leggendolo si può decifrare lo «scontro economico globale».

Mercoledì 29, ore 16.30 – incontro in streaming

Roger Abravanel presenta “Aristocrazia 2.0 - Una nuova élite per salvare l’Italia” (Solferino). Già l’ospite stesso vale il collegamento: libico di famiglia ebraica, ingegnere chimico, poi ricercatore in fisica e manager, ora è editorialista per il quotidiano Il Corriere della Sera. Nel libro in questione, un progetto possibile di una nuova élite del talento, si teorizza la svolta basata sui meriti e non più sui privilegi.

Sabato 2 ottobre, ore 18 – sala dell’affresco castello di Vigevano (prenotazioni qui).

Massimo Russo presenta “Statosauri – Guida alla democrazia nell’era delle piattaforme” (Quinto Quarto). Direttore della rivista Esquire Italia, teorizza proprio gli Statosauri, nazioni che rappresentano una cultura ormai superata da populismo e web.

Domenica 3, ore 16 – sala dell’affresco astello di Vigevano (prenotazioni qui).

Bruno Ventavoli presenta “Seimila gradi di separazione – Romanzo in 24 storie” (E/O). Il romanzo del direttore di TuttoLibri, inserto de La Stampa, è un testo feroce. Giallo, commedia, satira, inchiesta, destini incrociati.