I comici vanno in scena... in cortile

Vigevano - Portare gli spettacoli in luoghi diversi rispetto a quelli canonici. L’idea di “Cortili a ottobre” è nata così, dall’intuizione di un gruppo di attori, il “Pio sodalizio dei comici”, che ha deciso di rimettere in discussione alcune formule consolidate e proporre le proprie performance in location inedite. Più nello specifico, all’interno dei cortili di due edifici storici della città ducale: palazzo Saporiti e palazzo Sanseverino. L’idea è piaciuta alla delegazione del Fai e ai gruppi locali di Lions e Leo Club che, con il patrocinio del comune di Vigevano, hanno organizzato la manifestazione, in calendario per sabato 9 e venerdì 15 ottobre.

Un’occasione davvero imperdibile per «avere un punto di vista nuovo su Vigevano», spiegano i promotori. L’ingresso agli eventi è libero fino a riempimento dei posti (donazioni libere); per partecipare è necessario esibire di green pass.

Per partecipare, scrivere una mail all’indirizzo stefano@stefanochiodaroli.it o inviare un Whatsapp al numero 348.0477487.

Più dettagli sull'edizione de L'Infortmatore in edicola giovedì 30 settembre.