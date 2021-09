A Parona va in scena la Sagra dell’Offella

La 53esima edizione comincia sabato 2 ottobre. Momenti istituzionali precedono la grande serata in cui dopo un anno di assenza tornano Pasqualina e Pinotu, i personaggi più amati. L’identità della fanciulla verrà tenuta segreta fino al momento in cui, circa alle 21, arriverà in carrozza presso il municipio scortata dalla banda “La Cavagliese”. Gli inconfondibili baffi di Pinotu sono sempre quelli di Angelo Signorelli. Intanto in piazza Nuova inizierà lo show “Sanremo è Sanremo”, il concertone con le canzoni più famose del Festival della canzone italiana presentate in una straordinaria produzione.

Le strade del paese saranno lo scenario, domenica 3 ottobre già alle 9 del mattino, della fiera mercato e delle creazioni artigianali di hobbisti lomelli. Piazza Nuova, dalle 15 e 30, ospiterà “Un pomeriggio di fiaba”, spettacolo continuo e completamente gratuito con la partecipazione del gruppo folk “I Gioppini” di Bergamo, della marching band “Academy Parade Band” e degli atleti del “Bike Trial Show”.

Un’ora dopo compariranno ancora Pasqualina e Pinotu, mentre alle 17 nella piazzetta dell’Offella, a cura del forno “Fratelli Collivasone”, adiacente, verrà allestita “L’Offella regina della tavola”: una degustazione del tipico biscotto paronese.