“Le trasformazioni del sistema socio-economico in Europa” (così si chiama il dialogo a due) non appartengono mai ad un solo Paese: in un mondo sempre più interconnesso, con un virus che non è interessato a distinguere tra nazioni europee e extraeuropee, tra sud e nord, tra oriente e occidente, i cambiamenti riguardano tutti. Certamente ognuno con una sua peculiarità, col suo sviluppo e le sue conseguenze.

«Grazie al contributo di relatori assolutamente qualificati – spiega Michele Linsalata, presidente di ReteCultura – l’incontro vuole essere un momento di riflessione e di conoscenza delle tante “trasformazioni” in atto in alcuni Paesi europei». Geroni ne ha viste tante: giornalista professionista dal 1986, abruzzese di origine, è stato corrispondente per Il Sole da Varsavia, Francoforte e Parigi. Giornalista, ma anche scrittore, Varvello è un vigevanese autore di una carriera folgorante. È stabile a Londra da sette anni e ha pubblicato per Mondadori, nel 2019, il libro “Uscita del Regno Unito dall’Unione europea - Brexit Blues”, una serie di racconti con storie sull’impatto della Brexit sulla vita di persone e famiglie.

Sia lui sia Geroni parleranno di tante cose. Di certo la Gran Bretagna, discussa per tantissimi motivi nell’ultimo infiammato anno e mezzo, non potrà che essere al centro. Si è trasformata uscendo dall’Unione Europea e cercando in tutti i modi di emanciparsi dai vicini di casa, mai realmente graditi. Risale agli ultimi giorni l’abbandono del sistema metrico decimale. Si torna alle libbre e alle once anche per i prodotti in vendita al supermercato. Una libbra equivale a 450 grammi, ma è composta di 16 once, che dunque rappresentano ciascuna circa 28 grammi. Gli anziani si troveranno a proprio agio: ragionavano così, da giovani. Le nuove generazioni un po’ meno. Tornerà anche lo stemma della Corona reale sui boccali di birra, al posto del marchio di Conformità Europea. Scelte che, probabilmente, gli esperti commenteranno.

Perseguire l'incontro, cliccare qui