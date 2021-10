Palio: sarà un’edizione speciale

Il Palio riparte! Ritorna per festeggiare quell’anniversario importantissimo (i 40 anni di Palio) che la pandemia ha come “congelato”. Naturalmente questa edizione sarà ancora condizionata dalle regole dettate dalla nostra condizione sanitaria e nel rispetto della tutela della salute senza però far mancare momenti di divertimento, suspence e spettacolo.

Si riparte sabato 9 ottobre con la tradizionale offerta, da parte delle contrade, del cero al Beato Matteo. Come da tradizione il dono del cero avverrà dopo la celebrazione della S. Messa in S. Pietro Martire, alle 21.00, alla presenza delle 12 corporazioni delle contrade che faranno il loro ingresso partendo dal Cortile della Parrocchia. Ma come sempre, il clou dei festeggiamenti si svolgerà domenica 10 ottobre. Al mattino, nel cortile del Castello, alle 10,30, si ritroveranno i rappresentanti delle dodici contrade che, insieme ai Duchi di Milano, assisteranno, alle ore 11.00, al solenne Pontificale in onore del Beato Matteo celebrato nella chiesa di San Pietro Martire da Monsignor Maurizio Gervasoni, Vescovo di Vigevano, alla presenza della autorità cittadine. Dalle ore 14,30 si apriranno le porte del castello per consentire l’ingresso del pubblico (che potrà avvenire soltanto se munito di Green Pass).

A questo proposito il pubblico che vorrà accedere al castello avrà due possibilità. Solo con la prenotazione obbligatoria, attraverso la piattaforma web Eventbrite, il pubblico potrà scegliere tra un biglietto del costo di 2 euro valido solo per visitare il borgo rinascimentale, ed un biglietto del costo di 5 euro per usufruire dei posti a sedere appositamente predisposti per assistere “in prima fila”, in sicurezza, agli spettacoli e ai giochi per l’assegnazione del cencio della quarantesima edizione del Palio degli Adulti e della ventesima edizione del Palio dei Fanciulli che in questa “edizione speciale” sono uniti in un unico cencio realizzato, per l’occasione, dall’artista vigevanese Ale Puro.

Le contrade e la famiglia Ducale faranno il loro ingresso alle 15,30 circa dall’Arco Gotico del Castello per poi raggiungere i posti loro assegnati. Come sempre, ad accompagnare la disputa dei giochi, saranno presenti i figuranti delle 12 contrade, i Musici e Alfieri dell’Onda Sforzesca e le dame e cavalieri del Centro Ippico El Sueno de Verano. Una volta completate le cerimonie della tradizione del Palio, inizieranno i giochi che per questa edizione vedranno gareggiare grandi e piccoli insieme per aggiudicarsi il cencio. È questa la grande novità di questa edizione della ripartenza.

Mano nella mano, i giocatori e il “futuro” del Palio disputeranno i quattro giochi: l’Albero del Melo Cotogno, la Corsa con le Carriole, la corsa con il Cerchio e infine la ricostruzione della Torre del Bramante.