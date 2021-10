L’Unitre riparte: da oggi iscrizioni aperte

«Partirà la gran parte dei corsi in presenza, ma con l’osservanza delle norme di sicurezza previste dalle leggi in vigore: obbligo di green pass per docenti, corsisti e personale di segreteria e organizzazione (oppure tampone negativo), mascherina, igienizzazione delle mani, misurazione della febbre all’entrata, distanziamenti nelle aule e pulizia e aerazione delle stesse più

volte nella giornata», spiega il presidente di Unitre Luigi Casoni.

Nel corso dell’incontro di mercoledì scorso, 29 settembre alla Cavallerizza del Castello di Vigevano, sono stati

presentati i nuovi corsi che partiranno il 25 ottobre: si tratta inizialmente di lezioni che possono svolgersi in aula e che riguarderanno le solite numerose materie che vanno dalle lingue straniere alla filosofia, dall’ascolto musicale all’allenamento cognitivo, dalla storia alla geografia, dalla letteratura italiana alla storia dell’arte (tanto per citarne alcune). Corsi che si svolgeranno, inizialmente, presso la sede di via San Giacomo 17/1. Le iscrizioni si aprono proprio oggi (lunedì 4 ottobre) in segreteria.

Ci sono poi alcuni corsi che si svolgeranno ancora a distanza. I corsi di ginnastica, balli di gruppo, taiji chi, yoga, pianoforte, canti corali, ecc., che richiedono maggiore spazio, dovrebbero partire a gennaio, quando, si spera, sarà disponibile la Sala Leoni di corso Garibaldi che l’amministrazione comunale ha messo a disposizione dell’Unitre e che ha necessità di alcuni lavori. «Va ricordato, infine, che non è del tutto tramontata la speranza di poter riprendere, in primavera, l’organizzazione di qualche

viaggio culturale, cosa che è pure molto mancata in questi due anni - aggiunge Casoni -. Così come saranno riproposti gli incontri culturali, la conferenze e gli appuntamenti che tanto successo avevano riscosso sia tra i soci che nella comunità vigevanese.