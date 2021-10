Zucca Bertagnina, c’è la sagra

Dorno si prepara a una settimana di festeggiamenti in occasione della Sagra della zucca Bertagnina, uno dei prodotti più tipici del nostro territorio che è stato riscoperto solo di recente. La sagra dedicata alla cucurbitacea dornese, lo scorso anno rimandata a causa del Covid, può riprendere gli eventi, organizzati dalla Pro Loco con il patrocinio del Comune.

Si inizia domani (venerdì) con un appuntamento classico: “Pizza e zucca”, ovvero pizze gourmet a base di Bertagnina, nella sede del gruppo Alpini in collaborazione con la pizzeria “I Girasoli".

L’evento clou della sagra sarà domenica, con la 18esima edizione della rassegna gastronomica in piazza Bonacossa e in via Marconi, dalle ore 8 alle 20; in piazza Dante sarà allestito un mercatino dell’artigianato e dell’hobbistica. Alle ore 11,30 il bar Badalò di piazza Dante preparerà diverse prelibatezza da asporto: risotto e lasagne alla zucca, cotechino e gelato alla zucca. Nell’area ristoro di piazza Bonacossa verrà allestita la “La piazza del Gusto”: qui, dalle 12 alle 18, sarà possibile degustare prelibatezze a base di zucca (e non solo), con piatti cucinati anche da asporto, a cura della Pro Loco e della Confraternita della porchetta.