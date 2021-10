"La ragazza del collegio", una nuova avventura per l'Allieva

Del resto si tratta di romanzi di vita vissuta in prima persona, o quasi. Alessia Gazzola, messinese, classe 1982, è un medico legale ella stessa, anche se per ora «ha scelto di non esercitare per dedicarsi all’altra passione, quella della penna».

“Galeotto fu il libro”, è il titolo di questa Rassegna (ventesima edizione), e quello dell’incontro è proprio “Galeotta fu… l’autopsia!”.

«La scrittura – rivela l’ospite – è la passione di sempre, dall’adolescenza in poi. La medicina è stata invece l’occasione sia professionale sia per l’ispirazione della vita, unire i generi “rosa” e “giallo”, sullo sfondo di indagini “scientifiche”. Così Alice Allevi, l’Allieva, anche protagonista di un telefilm in tre stagioni interpretato da Alessandra Mastronardi, è entrata nel cuore dei lettori». La medicina legale, una disciplina rigorosa, metodica, per la quale è necessario prendersi i propri tempi e saper scrivere bene. Anche la gestazione degli otto romanzi precedenti della serie è iniziata a ritmo lento. Tra la prima stesura nel 2007, anni in cui Alessia Gazzola era ancora all’università come specializzanda, e la pubblicazione de “L’Allieva” sono passati quasi quattro anni. L’ultimo prima de “La ragazza del collegio” è stato “Il ladro gentiluomo”, 2018. Poi un altro personaggio, Costanza Macallè, altre storie e altri mondi.

«Rivestire i panni di Alice – conclude – è stato complesso, ma l’ispirazione è genuina. Sembra quasi di “rimettere le pantofole dopo essere stata sui tacchi”. Il Covid non è menzionato nel romanzo: sarebbe troppo preponderante e diventerebbe il protagonista, e io non voglio».