Palio Vigevano: a chi andrà il cencio 2021?

Chi conquisterà il Cencio 2021? Le 12 Contrade se lo contenderanno nel cortile del Castello di Vigevano domenica 10 ottobre. Un Cencio dal doppio significato, quello dell’anniversario e quello della ripartenza tutti insieme. La novità di quest’anno è che “i grandi ed i fanciulli” saranno chiamati insieme a disputare i giochi del Palio in onore del Beato Matteo Carreri. Difatti sul Cencio sono raffigurati i loghi creati da Matteo Negri per la ricorrenza del XX Palio dei fanciulli e del XL Palio delle Contrade.

Nella serata di martedì 5 ottobre l’artista vigevanese Ale Puro ha consegnato nelle mani del Presidente dell’Associazione Sforzinda, alla presenza delle autorità cittadine, il suo dipinto confezionato sul tradizionale drappo di velluto.

Il Presidente di Sforzinda, oltre a ringraziare l'artista, ricorda che, proprio il 2020 è stato un anno davvero difficile per tutti e sotto tutti i punti di vista. L’Associazione ha dovuto rimandare le celebrazioni di questi due importanti traguardi ed ora è felice di poter dare il via a questa “edizione speciale” del Palio che sicuramente rimarrà nella storia grazie all’aiuto di tutti coloro che hanno creduto e sostenuto il Palio delle Contrade.

I festeggiamenti avranno inizio sabato 9 ottobre con la tradizionale offerta, da parte delle contrade, del Cero al Beato Matteo. Come da tradizione il dono del cero avverrà dopo la celebrazione della S. Messa in S. Pietro Martire, alle 21,00, alla presenza delle 12 corporazioni delle contrade.

Domenica 10 ottobre, alle ore 11,00 solenne Pontificale in onore del Beato Matteo celebrato nella chiesa di San Pietro Martire da Monsignor Maurizio Gervasoni, Vescovo di Vigevano, alla presenza della Autorità cittadine e dei rappresentanti delle 12 Contrade. Dalle ore 14,30 si apriranno le porte del Castello per consentire l’ingresso del pubblico che potrà avvenire soltanto se munito di Green Pass. La prenotazione è obbligatoria, attraverso la piattaforma web Eventbrite; il pubblico potrà scegliere tra un biglietto del costo di 2 euro valido solo per visitare il borgo rinascimentale (allestito con le arti e mestieri delle dodici contrade e con la presenza dell’Armeria Ducale e degli Arcieri del Duca), ed un biglietto del costo di 5 euro per usufruire dei posti a sedere appositamente predisposti per assistere “in prima fila” agli spettacoli e ai giochi per l’assegnazione del Cencio della Quarantesima Edizione del Palio degli Adulti e della Ventesima Edizione del Palio dei Fanciulli.

Le Contrade faranno il loro ingresso, dalle 15,30 c.a., dall’Arco Gotico del Castello, dove dopo la lettura del bando di sfida e di risposta, verranno nominati i capitani dei giocatori e si passerà poi alla disputa dei giochi e alle esibizioni dei Musici e Alfieri dell’Onda Sforzesca e del Centro Ippico El Sueno de Verano.

I festeggiamenti in onore del Beato Matteo si concluderanno lunedì 11 ottobre con una S. Messa di ringraziamento, alle ore 18,30, nella chiesa di San Pietro Martire con successivo gesto simbolico della consegna del Cencio al Beato da parte della Contrada Vincitrice.