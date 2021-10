Bat Talks: 15 minuti con i pipistrelli

AVIA. Kosmos, il Museo di Storia Naturale dell'Università di Pavia, presenta a partire da sabato 16 ottobre 2021 Bat Talks, brevi conversazioni informali in giardino, gratuite e aperte a tutti coloro che abbiano voglia di soffermarsi per 15 minuti ad ascoltare storie di pipistrelli o porre domande agli esperti.

Le chiacchierate divulgative iniziano alle ore 16.00, garantiscono il rispetto delle norme anti-covid e non richiedono prenotazione. Il ritrovo è nel giardino di Kosmos (Pavia, Piazza Botta 9).

I Bat Talks sono organizzati a corollario della mostra "Ali nella notte, i pipistrelli tra scienza e immaginario", allestita a Kosmos e visitabile fino al 9 gennaio 2022 (martedì-domenica ore 10.00-18.00).

Chi non ha curiosità sui pipistrelli?

Il mondo dei chirotteri è sempre stato ammantato di mistero, alimentato da leggende e falsi miti amplificati da letteratura e filmografia horror. Ma forse in pochi conoscono la vera natura e le caratteristiche di questi animali, delicati protagonisti del nostro ecosistema.

Si attaccano ai capelli? Ci sono colonie di pipistrelli nel nostro territorio? Come sono stati descritti i pipistrelli nella letteratura e nel cinema? A queste domande risponderanno i relatori dei Bat Talks nel giardino di Palazzo Botta.

Di seguito il programma:

Sabato 16 ottobre 2021, ore 16.00

JESSICA MAFFEI (divulgatrice, Museo Kosmos e Sistema Museale di Ateneo)

"Quel gran mito del pipistrello! Storie, leggende e luoghi comuni sui chirotteri"

Domenica 17 ottobre 2021, ore 16.00

SALVO RESTIVO (esperto di museologia naturalistica e di conservazione e gestione della fauna)

"Più vero del vero. Come nasce un modello di pipistrello"

Sabato 23 ottobre 2021, ore 16.00

GIUSEPPE BOGLIANI ( professore UNIPV titolare dei corsi di Etologia; Zoocenosi e conservazione della Fauna; Ornitologia)

"Pipistrelli a Pavia. La “grotta votiva” di Bereguardo"



Domenica 24 ottobre 2021, ore 16.00

EDOARDO RAZZETTI (curatore di Kosmos, zoologo e docente di Museologia)

"Aiuto, c’è un pipistrello! Perché non avere paura dei chirotteri"

Sabato 30 ottobre 2021, ore 16.00

BEPPE SOGGETTI (esperto di teatro e regista)

"Un innocente vampiro. I pipistrelli tra le pagine dei libri"

Domenica 31 ottobre 2021, ore 16.00

SEBASTIANO IL VECCHIO (esperto di fumetti, titolare del negozio di fumetti La Nerderia)

"Batcomics"

Sabato 6 novembre 2021, ore 16.00

VALERIO PICCA (esperto di cinema, autore per la rivista "Birdmen")

"Pipistrelli nel cinema"

Domenica 7 novembre 2021, ore 16.00

GIOVANNI MAGA (direttore dell'Istituto di Genetica Molecolare del CNR di Pavia)

"Pipistrelli e virus"