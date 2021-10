Quando l’Inferno è a fumetti: in Castello i disegni di David Bacter

L’Inferno a fumetti. Tavole che aggiungono dinamismo e solennità a un passo della Divina Commedia già tragico di per sé, quello di Paolo e Francesca, i due amanti sventurati più celebri della Storia.

La mostra di David Bacter (è vigevanese, si chiama all’anagrafe Davide Avogadro) sarà dal 16 al 24 ottobre presso la sala dell’Affresco del Castello di Vigevano. In mostra le tavole originali del fumetto realizzato da Bacter con Claudio Ciabochi, editore per il museo di Gradara, nelle Marche, il borgo che ha fatto da cornice all’amore funesto. Per l’occasione Bacter ha realizzato una serie di immagini dal titolo “Poveri diavoli!”, interpretazione dei diavoli Malebranche.

«In mostra - spiega l’associazione Astrolabio, che organizza - si possono trovare sia il fumetto di Paolo e Francesca, il piccolo catalogo di “Poveri diavoli!” e per saperne di più, la guida “Paolo e Francesca la vicenda, la fortuna e il mito a Gradara». Bacter incontrerà i visitatori sabato 16 alle 11.

La mostra prosegue coi seguenti orari: venerdì 15-18, sabato e domenica 10-12,30 e 15-18.