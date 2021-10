Alle Giornate FAI d’Autunno si riscopre l’architettura di Rota

Tornano le Giornate FAI d’Autunno, giunte quest’anno alle decima edizione. Sabato 16 e domenica 17 ottobre verranno aperti alle visite luoghi solitamente inaccessibili o poco noti. Vicino a noi, il Gruppo FAI Giovani e la Delegazione di Pavia organizzato l’apertura del Castello di Lardirago e una visita a Vigevano alla scoperta dell’architettura razionalista di Giovanni Rota. Sabato (dalle 14 alle 18) e domenica (dalle 10 alle 13.00 e alle 14 alle 18) a Vigevano si potrà così partecipare a un tour nelle strade del centro alla scoperta degli edifici razionalisti progettati da Rota, ingegnere e architetto

vigevanese, analizzandone le caratteristiche architettoniche inserite nel contesto storico. Ritrovo davanti alla Stazione Ferroviaria (per l’ultimo giro alle ore 17).

Stessi giorni e orari per l’altro gioiello, tutto da scoprire. Da nobile corte agricola a innovativo centro culturale, attraverso otto secoli di storia, il quattrocentesco castello di Lardirago è tornato a risplendere dopo una lunga e sapiente ristrutturazione a cura della Fondazione Ghislieri, per ospitare attività di ricerca, divulgazione e didattica, oltre che per valorizzare il territorio e le sue tradizioni. I gruppi di visita avranno posti limitati. È quindi consigliabile prenotare online su www.giornatefai.it