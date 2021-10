Antonio Manzini alla Rassegna Letteraria

"Pista nera" fu il primo romanzo con Rocco Schiavone, ma Antonio Manzini non sapeva che sarebbe diventato un personaggio seriale, amatissimo dal pubblico. Così amato che i libri in cui è protagonista hanno venduto due milioni di copie in Italia. Così amato da arrivare in tv con il volto di Marco Giallini nella serie della Rai.

Da quel romanzo, pubblicato nel 2013, è iniziata la serie Rocco Schiavone, arrivata ora al decimo romanzo. In "Vecchie conoscenze" (Sellerio) il vicequestore è sempre più ripiegato su se stesso, dolente. Antonio Manzini, ospite della Rassegna Letteraria città di Vigevano, ha parlato del suo ultimo romanzo, lanciando anche alcune stoccate al mondo dell'editoria.