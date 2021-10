La transizione ecologica spiegata dal prof. Francesco Sottile

Urbanamente Cultura prosegue la sua rassegna di approfondimenti 2021/22 con la lectio del prof. Francesco Sottile dal titolo "La transizione ecologica" in programma per martedì 26 ottobre alle ore 20.30 sulla piattaforma Zoom (accredito a partire dalle ore 20:15, indicando nome e cognome).

Che cosa si intende per transizione ecologica?

Transizione è il cambiamento radicale, non immediato, ma segnato dal passaggio da una condizione a un’altra. Ecologica si riferisce alla sfera della relazione tra un essere vivente e il suo ambiente naturale. Dunque, usando le parole di Carlo Petrini, fondatore di Slow Food, “la transizione ecologica esprime in maniera inequivocabile l’urgenza di un ribaltamento del modo in cui noi esseri umani abitiamo il pianeta”.

In che cosa consiste questo ribaltamento sarà chiarito dal Prof. Francesco Sottile, esperto internazionale del settore e, tra i vari riconoscimenti e qualifiche, collaboratore decennale di Slow Food, agronomo e docente di Coltivazioni arboree e Biodiversità e qualità del Sistema Agroalimentare presso l’Università di Palermo, consulente scientifico di progetti internazionali finanziati dalla FAO e dall'Unione Europea.

