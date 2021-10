Halloween tra zucche, streghe e camminate nel bosco

Un tour da paura! È quanto promette Oltreconfine onlus che, sabato a partire dalle ore 18, organizza a Vigevano un viaggio «tra vampiri, leggende, fantasmi, delitti, dame misteriose e racconti». Per partecipare, occorre prenotarsi alla mail visiteguidate@vieniapavia.it. Diversi commercianti del centro si stanno preparando ad accogliere i bambini per il tradizionale “dolcetto o scherzetto?”, come Plaisir Oui in via Cairoli 6 e alcuni bar. Al centro commerciale Il Ducale, invece, sarà l'occasione per degustare polenta e zola (sabato pomeriggio) e la castagnata (domenica pomeriggio), grazie alla sinergia con l'associazione Alpini Vigevano-Mortara.

A Gambolò, doppia iniziativa domenica pomeriggio: alle ore 15 “Halloween party” a cura della Pro Loco in piazza colonnello Bellazzi, una festa in maschera con merenda. Alle 17,30 sono in programma letture a tema, sfilata in maschera e merenda nel salone Litta, nell’ambito dell’iniziativa “Halloween Town”, organizzata dall’assessorato alla biblioteca. È obbligatoria la prenotazione (al numero 0381.937244).

Sabato sera, alle 20, si terrà una “Caccia al tesoro della contessa di Barbavara” alla frazione di Gravellona: l’iniziativa è organizzata dalle associazioni Fibrosi cistica delegazione di Vigevano, Gruppo podistico Avis di Gravellona e Nasi Arcobaleno. Al termine verrà offerta cioccolata calda e sarà premiato il costume più terrificante.

A Cassolnovo, dove quest'anno la Schisciafarniscula coincide con Halloween, oltre alla mitica focaccia fritta farcita con pomodoro e formaggio e a tante altre specialità, le altrettanto leggendarie “castagne col ripieno” si potranno consumare sia a margine della tavolata in piazza Campari sia lunedì 1° novembre presso il cimitero di Cassolnovo e in via Lavatelli.

Al bosco del Vignolo di Garlasco, sabato sera, alle 21, è in programma una “Spaventosa passeggiata nel bosco”. «L’evento sarà organizzato – spiegano dalla Lipu – senza luci artificiali, in una delle notti più speciali dell’anno, quella che ci mette in contatto con le anime, con gli spiriti dei nostri avi e con lo spirito del bosco. Camminare al buio e nel bosco è un’esperienza che tutti dovremmo provare, per ricollegarci al nostro passato remoto e per immedesimarci nella vita degli animali che da milioni di anni vivono la notte, con i suoi silenzi e i suoi profumi. Durante la passeggiata cercheremo il silenzio ed ascolteremo i suoni della natura e dei suoi abitanti, in particolare le civette e gli allocchi». Prenotazione obbligatoria al numero 347.9442440.

A Mede domenica 31 ottobre arriva Zuccolandia, il misterioso villaggio delle streghe, a cura dell’associazione “Amici della biblioteca di Mede”. Quota d’ingresso 8 euro, da versare solo per i bambini. Per informazioni telefonare al numero 334. 8120405. L’appuntamento è alle15 al parco XI Settembre. Tanti giochi per grandi e bambini, squisite merende, fiumi di caramelle per “dolcetto o scherzetto”, un calderone di pozione magica, divertenti selfie, le castagne del Gruppo Alpini, un racconto di Halloween narrato da Davide Zardo, e l’immancabile campo di zucche da raccogliere e intagliare.