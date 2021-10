Come rinnovare la pelle con prodotti semplici e casalinghi

Siamo in autunno, sono finite le vacanze estive e le esposizioni ai raggi solari: dopo l’estate si ha bisogno di un rinnovamento

dell’epidermide, sia del viso che del corpo; senza ricorrere a trattamenti invasivi possiamo usare dei cosmetici naturali con prodotti semplici che troviamo in casa come uno scrub esfoliante delicato a base di fitocosmetici contenenti zucchero di canna, limone e miele. Lo zucchero di canna, oltre all’azione meccanica dei suoi granellini contiene al suo interno l’acido glicolico, e ciò produce l’esfoliazione delle cellule morte, controlla la formazione di melanina, eliminando le piccole macchie di iperpigmentazione, causate da eccessiva esposizione ai raggi solari, rendendo la pelle molto più luminosa e stimolando nello stesso tempo anche la produzione di elastina e collagene. La vitamina C contenuta nel limone agisce come antiossidante, prevenendo l’invecchiamento cutaneo da fotodanneggiamento.

La tendenza per il 2022 prevede un ritorno al passato e precisamente si ispirerà agli anni '70, periodo in cui nessuno temeva di esprimere la propria opinione e pertanto dominava il desiderio di libertà, che in questo periodo di pandemia ci ha obbligato a molte limitazioni. Ogni nuova stagione ha comunque con sé nuovi colori e anche il make-up segue la nuova tendenza con uno smokeyeyes e un eyeliner evidente, con ombretti che vanno dal colore marrone cioccolato al bronzo con sfumature verde foresta o porpora scuro. Le sopracciglia devono essere pettinate verso l’alto con una forma che tende a sollevare l’occhio e stirarlo verso l’alto ed alla fine verrà applicato un mascara volumizzante.

È importante, dopo la nostra beauty routine, idratare la pelle del viso e del collo al mattino e alla sera

Per la pelle del viso useremo un fondotinta leggero, luminoso e naturale, dal momento che il viso è ancora leggermente abbronzato e non necessita quindi di una base troppo coprente. II correttore sarà fondamentale per mimetizzare occhiaie e

piccole imperfezioni. Il blush effetto seconda pelle, servirà a levigare e ravvivare l’incarnato con un tocco vellutato mentre la cipria dovrà essere utilizzata solo nei punti dove la pelle rischia di lucidarsi come la zona della fronte. Un illuminante dovrà essere applicato sugli zigomi, sull’arco di Cupido, cioè nella zona fra il labbro superiore e il naso, e sotto l’arcata sopraccigliare allo scopo di far risaltare e valorizzare il volto, donando un effetto lifting.

Le labbra dovranno essere morbide e ben idratate prima di definirne il profilo usando dei rossetti effetto matt di colore rosso scuro con nuance prugna.

Dopo l’estate anche i capelli sottoposti ai raggi UV del sole, alla salsedine, al vento e al cloro delle piscine possono apparire secchi, opachi e meno elastici con tendenza a spezzarsi, per cui l’obiettivo principale sarà quello di nutrire e idratare, ripristinandone il naturale equilibrio. Il cuoio capelluto può essere trattato con movimenti circolari e distensivi con una delicata pressione dei polpastrelli usando composti a base di oli naturali (olio di ricino, di cocco e di argan) contenenti sostanze nutrienti e rinforzanti, come i polifenoli, fitosteroli, acidi grassi, e vitamina E, che agiscono stimolando la microcircolazione sanguigna e linfatica, idratando, riparando in profondità e stimolando così la crescita dei capelli.

È importante in questo periodo seguire anche una dieta ricca di frutti di stagione come melograno, uva, pomodori, carote, agrumi, ed infine l’olio extravergine di oliva in quanto contengono antiossidanti, sostanze che contrastano la produzione di radicali liberi, responsabili dell’invecchiamento cutaneo.

È inoltre consigliabile un massaggio avvolgente che rilassa il corpo ma anche la mente con un olio caldo profumato di Karitè, un massaggio che tratta le zone dove accumuliamo tensione, come la cervicale, e zone sensibili, come i piedi e le mani per ottenere non solo un effetto rilassante ma anche dei benefici specifici sulla salute. Tra la psiche e la pelle c’è, infatti, un forte legame: molti inestetismi cutanei nascono nei momenti di forte tensione e stress. Bisogna dedicare del tempo alla nostra persona, coglierne le caratteristiche e valorizzare la nostra immagine, dedicando un pò di tempo per recuperare un generale benessere del corpo e della mente.

A cura di Liliana De Bernardi Di Valserra