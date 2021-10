Monica Vitti: 90 anni, mille volti, la più amata

Mercoledì 3 novembre Monica Vitti compirà 90 anni. Icona della modernità, con i suoi personaggi femminili Monica Vitti ha interpretato quasi 40 anni di trasformazioni del ruolo della donna nella società italiana, entrando nell’immaginario collettivo. Da tempo lontana dalle scene, a causa della malattia degenerativa, si è trasformata in una presenza immutata nel tempo.

L'OMAGGIO

Torino la ricorda con “Noi Vitti siamo fatte così”, progetto promosso e organizzato da Distretto Cinema che la celebra con retrospettive cinematografiche (in sala e in modalità streaming online nella piattaforma di MyMovies /MioCinema dedicata al cinema d’autore), un’appendice fotografica alla Mole Antonelliana, incontri e letture che rielaborano l’iconografia dell’attrice, i suoi ruoli e personaggi, testimonianza dell’emancipazione femminile nell’Italia del boom economico fino agli anni ’80 e delle contraddizioni e dei conflitti ancora in parte irrisolti.

Al Museo Nazionale del cinema di Torino la mostra fotografica "Noi Vitti siamo così"

I FILM

Monica Vitti è stata così tante cose (e così tante donne) che ognuno in lei può scorgere una cosa diversa. Oltre trentacinque anni di cinema, teatro e tv, più di cinquanta film (uno solo da regista, Scandalo segreto, del 1990, che è anche l’ultimo in cui compare come attrice): la sua carriera è un prisma inesauribile.

Unica in una folla di mattatori maschi, copre ogni tipologia femminile. Donna borghese, nevrotica, dolente per Antonioni, popolana vitale con Alberto Sordi. Nella seconda metà degli anni '60, archiviato il cinema di Antonioni e lo stesso regista da cui si era separata, Monica Vitti passò al genere della commedia che aveva ben frequentato a teatro. Con Mario Monicelli (La ragazza con la pistola, 1968) poté esprimere a pieno la sua vocazione comica. Accanto ad Alberto Sordi (in Amore mio aiutami) cominciò un sodalizio che li porterà al grande successo di Polvere di stelle del 1973. In mezzo ci sono le collaborazioni con i nostri più grandi registi: Ettore Scola (Dramma della gelosia accanto a Giannini e Mastroianni), Dino Risi (Noi donne siamo fatte così), Luciano Salce (L'anatra all'arancia), Nanni Loy, Luigi Comencini (due degli episodi di Basta che non si sappia in giro).

Monica Vitti: diva italiana atipica, un talento eccezionale e un'icona della modernità

LO SPECIALE

Sabato 30 ottobre, in seconda serata, su Canale 5, andrà in onda lo Speciale TG5 Monica e basta. A cura di Anna Praderio, lo speciale propone preziosi estratti di interviste a Monica Vitti: una del ’95, a Venezia, per il Leone alla carriera, e una del ’90, sul set - e poi a Cannes - per il suo ultimo e unico film da regista, Scandalo segreto.

IL DOCUFILM

Tutto su Monica Vitti anche in Vitti d’arte, Vitti d’amore di Fabrizio Corallo. Presentato alla XVI Festa del Cinema di Roma, il docufilm andrà in onda venerdì 5 novembre in prima serata su Rai3. Si parte dagli esordi teatrali, attraverso i primi film drammatici, che la videro diventare un’icona del cinema “impegnato”. Si arriva alla consacrazione a “mattatrice” della commedia all’italiana, capace di tener testa alla pari a colleghi come Alberto Sordi, Ugo Tognazzi, Vittorio Gassman e Nino Manfredi.