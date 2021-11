"Io sono l'abisso": riprese in corso per il nuovo film di Donato Carrisi

Girato sul Lago di Como, il film è prodotto da Palomar e Vision Distribution e sarà distribuito nel 2022 da Vision Distribution.

“Io sono l'abisso è un thriller dei sentimenti in cui i colpi di scena e la suspense sono costruiti sulle storie dei personaggi - dichiara il regista e autore Donato Carrisi - C'è una storia visibile, ma ce n'è anche una sommersa, che scorre silenziosa ed emerge all'improvviso. Ed è quella che va a colpire lo spettatore dove meno se lo aspetta, in quel piccolo posto del cuore in cui custodiamo l'empatia.

SINOSSI

Sono le cinque meno dieci esatte. Il lago s'intravede all'orizzonte: è una lunga linea di grafite, nera e argento. L'uomo che pulisce sta per iniziare una giornata scandita dalla raccolta della spazzatura. Non prova ribrezzo per il suo lavoro, anzi: sa che è necessario. E sa che è proprio in ciò che le persone gettano via che si celano i più profondi segreti. E lui sa interpretarli. E sa come usarli. Perché anche lui nasconde un segreto. L'uomo che pulisce vive seguendo abitudini e ritmi ormai consolidati, con l'eccezione di rare ma memorabili serate speciali. Quello che non sa è che entro poche ore la sua vita ordinata sarà stravolta dall'incontro con la ragazzina col ciuffo viola. Lui che ha scelto di essere invisibile, un'ombra appena percepita ai margini del mondo, si troverà coinvolto nella realtà inconfessabile della ragazzina. Il rischio non è solo quello che qualcuno scopra chi è o cosa fa realmente. Il vero rischio è, ed è sempre stato, sin da quando era bambino, quello di contrariare l'uomo che si nasconde dietro la porta verde. Ma c'è un'altra cosa che l'uomo che pulisce non può sapere: là fuori c'è già qualcuno che lo cerca. La cacciatrice di mosche si è data una missione: fermare la violenza, salvare il maggior numero possibile di donne. Niente può impedirglielo: né la sua pessima forma fisica, né l'oscura fama che la accompagna. E quando il fondo del lago restituisce una traccia, la cacciatrice sa che è un messaggio che solo lei può capire. C'è soltanto una cosa che può, anzi, deve fare: stanare l'ombra invisibile che si trova al centro dell'abisso.

TEMI TRISTEMENTE ATTUALI

Con “Io sono l’abisso” Carrisi affronta diversi temi tristemente attuali, come la violenza sulle donne, la prostituzione minorile e la violenza sui minori. I protagonisti del suo romanzo non hanno nome perché non serve: prima di essere personaggi di una storia sono simboli di realtà dolorose di cui si parla troppo poco, bandiere delle vergogne della società moderna.