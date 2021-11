Regina Bracchi Cassolo... Regina della scultura

Sabato scorso, 6 novembre, al teatro Besostri di Mede, l'associazione “Amici della Biblioteca di Mede” ha organizzato una conferenza sulla scultrice medese Regina Bracchi Cassolo con l’intervento di Doina Ene, storica dell’arte e guida turistica nazionale abilitata. Nata a Mede, Regina Cassolo fu un’importante esponente del secondo Futurismo e del Mac (Movimento di arte concreta).

«Appassionata di arte, viaggiatrice instancabile, - spiega Doina Ene - metto tutte le mie energie a disposizione di chi vuole conoscere il paese più artisticamente ricco di tutto il mondo: l’Italia. La mia missione è trasmettere questa passione e rendere la visita un momento di cultura ma anche di piacevole svago».

La conferenza è stata l'occasione per fare il punto sulla prima retrospettiva dedicata a Regina, realizzata col prezioso prestito delle opere di proprietà del Comune di Mede, e recentemente conclusa alla Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea di Bergamo. È di questi giorni, intanto, la richiesta di prestito di quadri, disegni e sculture per la Biennale di Venezia e per una nuova mostra a Como.