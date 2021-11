Sciare in solitaria sulle piste di Courmayeur

Se siete tra coloro che hanno passato l’ultimo inverno a guardare con nostalgia le piste innevate, sognando di poter indossare sci e scarponi, questa è l’occasione giusta per voi. P

Per celebrare l’avvio della nuova stagione sciistica, grazie alla collaborazione con Skyway Montebianco e Courmayeur Mont Blanc Funivie, Airbnb darà a due sciatori l’opportunità unica di essere i primi a scendere dalle piste di Courmayeur, vivendo l’emozione della prima sciata dell’anno in completa solitudine, ad impianti ancora chiusi. E non solo. A completare l’esperienza, una notte indimenticabile da trascorrere nella suite su Airbnb più alta d’Europa, a 3.500 metri di altezza: la Suite Skyway Monte Bianco, nella stazione di Punta Helbronner.

La Suite Skyway Monte Bianco - raggiungibile unicamente grazie alla funivia con vista a 360 gradi che collega Courmayeur alla futuristica stazione di Punta Helbronner, caratterizzata da una spettacolare terrazza circolare dalla quale è possibile ammirare il Monte Bianco, il Monte Rosa, il Cervino, il Gran Paradiso e il Grand Combin - è stata studiata per dare risalto all’elemento protagonista della stanza: la vetrata di quasi 50 metri quadrati che incornicia il Monte Bianco. Sarà il luogo perfetto in cui riposarsi dopo la prima intensa giornata dell’anno sulle piste e sarà disponibile per il pernotto unicamente la notte del 27 novembre, prima giornata di apertura degli impianti sciistici.

Inclusa nel soggiorno, anche l’opportunità di inaugurare le piste di Courmayeur: solo per i due ospiti Airbnb infatti, il 27 novembre gli impianti di risalita di Courmayeur apriranno un’ora prima dell’apertura ufficiale, portandoli in quota e lasciando loro l’onore e l’emozione unica di una sciata in solitaria sulle piste, come spiega Federica Brignone, campionessa del mondo di sci alpino e host della Suite Skyway Monte Bianco per Airbnb.

Federica Brignone, campionessa del mondo di sci alpino, medaglia olimpica e prima donna in Italia ad aver vinto la Coppa del Mondo Generale

“Come professionista, mi è capitato spesso di sciare sulle piste di Courmayeur completamente vuote, con alle spalle lo spettacolo del Monte Bianco. È un’esperienza incredibile che mi emoziona tutte le volte e sono estremamente felice che con Airbnb due viaggiatori possano vivere le mie montagne in un modo così unico ed esclusivo”.

IL COSTO

Il corsto del soggiorno è di 190 euro tasse escluse, che verranno devoluti al progetto “Save the Glacier” per adottare un ciliegio alpino.

Skyway Monte Bianco ha deciso di ripopolare la collina piantando i ciliegi che vi crescevano un tempo, per ridarle la sua immagine antica e naturale, e regalare a tutti lo spettacolo dei ciliegi in fiore con lo sfondo delle nevi perenni. Skyway Monte Bianco si impegna dal 2018, nel progetto SAVE THE GLACIER, rivolto alla protezione dei ghiacciai e delle neve perenni attraverso azioni quotidiane, per lasciare alle generazioni future loro un punto di partenza più elevato

COME FUNZIONA

L’alloggio sarà prenotabile al link www.airbnb.com/montebianco. Le prenotazioni saranno aperte dalle ore 10.00 di mercoledì 23 novembre mentre il soggiorno si terrà il 27 novembre 2021.