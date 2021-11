Capi etici, unici e personalizzati: sabato il lancio della nuova Urban Capsule

Vestire etico indossando capi unici, personalizzati, derivanti dagli scarti dei tessuti d’alta moda. Da sabato 27 novembre a Vigevano si può, grazie al sodalizio tra la boutique Plaisir Oui, in via Cairoli 6, e Blueberry. Nel pomeriggio verrà presentata la nuova Urban Capsule frutto della collaborazione tra le due giovani vigevanesi Xawa Vella e Monica Boccato.

La prima, 29 anni, titolare di Plaisir Oui, si è laureata alla NABA in Graphic Design e Art Direction conseguendo poi un master presso l’Istituto Italiano di Fotografia. Mente creativa di Blueberry è invece Monica Boccato, un passato e un presente nel retail, con una personalità curiosa alla continua ricerca della perfezione. «Seguendo un corso di analisi delle forme e dello stile mi sono resa conta di come ogni donna possa essere bellissima seguendo i giusti consigli, acquistando pochi capi ben scelti. Questo rende ogni acquisto consapevole e riduce gli sprechi», ci dice Monica. «L’attenzione all’ambiente e al riuso è un concetto che ho inserito nella mia boutique fin dall’apertura, affiancando alle nuove collezioni (esclusivamente made in Italy) anche una sezione vintage, selezionando capi di alta qualità - sono le parole di Xawa - Credo che ogni donna debba trovare il suo stile, combinando capi in grado di far emergere al meglio la sua personalità. E in questo senso il progetto Blueberry mi ha incuriosito».

Lavorazione artigianale e tessuti naturali d'alta moda: questi i tratti distintivi della collezione



Xawa apre la sua boutique a Vigevano nel 2020. Nella primavera del 2021 Monica compra una macchina da cucire e prova, ricordando gli insegnamenti della nonna, a cucire una borsa. Inizia tutto così, un po’ per caso. Osserva e riprova, fino a creare una piccola collezione ad hoc, cinque capi che non possono mancare nel guardaroba di ogni donna: un abito, una gonna, un pantalone, una giacca, un capospalla. Affianca poi agli abiti anche borse e pochette. A fare la differenza i tessuti d’alta moda, quelli che vengono scartati come avanzi di produzione dalle grandi maison, ai quali viene ridata una dimensione nuova. E le personalizzazioni, che rendono ogni pezzo unico.

Tutti i capi e accessori possono essere personalizzati a piacere



Questo è alla base dell’Urban Capsule che sarà presentata sabato a Vigevano da Plaisir Oui dove, in esclusiva, si potrà provare e toccare con mano il capo o l’accessorio e scegliere, tra i vari campioni di tessuto in esposizione: il materiale, il colore, la fodera e le personalizzazioni preferite. Effettuato l'odine, partirà la produzione che, a seconda del tipo di capo, può richiedere dai tre giorni alle due settimane al massimo per la sua realizzazione.

Tessuti pregiati e accostamenti, a ciascuna il suo stile

«Crediamo che possa esistere un modo etico e sostenibile di vestire - concludono Xawa e Monica - e che un capo sia fatto per durare, accompagnarci ogni giorno. E riempirsi di ricordi. Venite a trovarci questo sabato!». A partire dalle ore 17 sarà offerto un aperitivo di benvenuto e si potrà anche cominciare a pensare ai prossimi regali natalizi: ci saranno infatti anche delle speciali box da far trovare sotto l’albero per fare regali unici e personalizzati...