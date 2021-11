Con Le Muse all’Odeon la sera di San Silvestro è da Oscar

Imperdibile appuntamento con la grande musica per salutare il 2021 e iniziare il nuovo anno nel segno della bellezza e della musica, oltre che della beneficenza, perché tutto il ricavato verrà devoluto all’acquisto di un defibrillatore da installare all’esterno del Cinema Teatro Odeon per essere a disposizione di tutta la collettività.

La proposta che il Cinema Teatro Odeon di Vigevano lancia per l’ultimo dell’anno 2021 (con inizio alle ore 21,15) è quella di coniugare Cinema e Musica con il concerto “Musiche da Oscar”. Si intuisce come il programma sarà incentrato sulle più belle colonne sonore di tutti i tempi. Ad eseguirle sarà il prestigioso Ensemble Le Muse, reduce da un tour che, oltre all’Italia, ha toccato Belgio, Olanda e Parigi con un programma di musiche cinematografiche incentrato sulla figura di Ennio Morricone.

Ospite musicale della serata sarà la suadente voce del soprano Olga Angelillo, che ci farà rivivere le magiche atmosfere delle indimenticate interpretazioni di Liza Minelli, Audrey Hepburn, Judy Garland.

Il soprano Olga Angelillo

Siederà al pianoforte l’ideatore e creatore dell’Ensemble, il M° Andrea Albertini. Di recente costituzione (aprile 2010, debutto in grande stile con l’attore Ugo Pagliai), la formazione si è già fatta largo spazio nel panorama musicale italiano collaborando con altri attori di fama come Giuseppe Pambieri, Paola Gassman e con i ballerini Marco Pierin e Patrizia Campassi. Recente è la presentazione

ufficiale in Conservatorio in Alessandria del primo cd del gruppo, con musiche tutte dedicate alla settima arte (musica filmica insomma).

Il Maestro Andrea Albertini

Ecco allora che nella serata del 31 dicembre al Cinema Odeon di Vigevano potremo ascoltare particolarissime rielaborazioni per violoncelli dei più famosi brani di Nino Rota, Ennio Morricone, Nicola Piovani, Henry Mancini con le colonne sonore di film indimenticabili come “Colazione da Tiffany”, “Pink Panther”, “Mission” “C’era una volta il West”, “Il Padrino”, “Il buono, il brutto, e il cattivo” e altre ancora.

"The Mission" - Main Theme - Orchestra diretta dal Maestro Ennio Morricone



Durante il concerto il pubblico seguirà in sincrono sul grande schermo le proiezioni filmiche dei film la cui colonna sonora verrà eseguita sul palco. Sarà un viaggio coinvolgente, che ci porterà indietro di qualche anno, quando andare al cinema era il più popolare appuntamento serale e le sale erano gremite. Nostalgicamente “C’era una volta il cinema”…

Ingresso € 25,00 comprensivo di spettacolo e rinfresco finale con brindisi di mezzanotte per festeggiare l’inizio del 2022, all’insegna della Cultura.

Prevendite da lunedì 29 novembre fino al 25 dicembre, presso l'Odeon nei seguenti orari: lunedì-venerdì 10-12 e 15-18 sabato-domenica 17,30-20,30 e negli orari di proiezione.

, presso l’Odeon nei seguenti orari: lunedì-venerdì 10-12 e 15-18 sabato-domenica 17,30-20,30 e negli orari di proiezione. Info: tel 348.1269711 (anche whatsapp) - associazione@labarriera.it

Evento realizzato dall’associazione culturale La Barriera OdV grazie al supporto organizzativo della Promoter PV di Silvio Petitto. Il rinfresco dolce e il brindisi sono realizzati in collaborazione con Dolce

Positivo.