“Natale sotto la Torre”: musica, spettacoli e animazioni fino all'Epifania

A partire da sabato 4 dicembre fino al 6 gennaio un calendario di iniziative animerà la città di Vigevano. Riunite sotto il cappello di “Natale sotto la Torre” ci saranno letture, laboratori e spettacoli teatrali per bambini ma anche serate di cabaret e concerti per i più grandi. Tornano anche il Presepe Vivente a cura dell’associazione Quattro Passi nella Storia e la Slitta di Babbo Natale dell’associazione Carnevale Vigevano, che quest’anno sfilerà non solo in centro ma soprattutto nelle vie periferiche della città.

La conferenza stampa indetta questa mattina in aula consiliare, presenti il sindaco Andrea Ceffa, l'assessore alla Cultura Andrea Sala, il presidente di ASM Energia Carlo Alberto Carnevale Maffè, Rossella Buratti in rappresentanza delle Fondazione di Piacenza e Vigevano, e i rappresentanti delle tante associazioni e realtà che hanno collaborato alla rassegna

«Abbiamo partecipato ad un bando di Fondazione Piacenza e Vigevano ottenendo un contributo di 35 mila euro per realizzare attività nel periodo natalizio - ha spiegato l’assessore alla Cultura Andrea Sala - e, come avvenuto per la rassegna estiva, abbiamo coinvolto le associazioni e realtà locali per animare la città e dare un segnale di fiducia». Oltre alla Fondazione, a sostenere la rassegna c’è anche ASM Energia che sponsorizza la fornitura di energia elettrica per l’albero di Natale in piazza (acceso oggi pomeriggio) e le luminarie in centro, sgravando così dal costo commercianti e Comune.

«Era importante dare un segnale di speranza in questo Natale post pandemia - ha aggiunto il sindaco Andrea Ceffa - ma la situazione di incertezza ancora in essere non ci ha consentito di organizzare un grande evento di piazza per l’ultimo dell’anno. Speriamo nel nuovo anno di poter riprendere anche questa tradizione. A breve sarà anche attiva la pista di pattinaggio nel cortile del Castello: è in allestimento e pensiamo di inaugurarla il 7 o 8 dicembre».

Nel cortile del Castello torna la pista di pattinaggio: attualmente in allestimento, sarà attiva tra il 7 e l'8 dicembre



Dei 35 mila euro messi a disposizione dalla Fondazione, quasi un terzo (10 mila) andranno a copertura dei due concerti proposti dalla Orchestra Città di Vigevano; il resto ripartiti tra le altre realtà coinvolte (ad eccezione della Banda di Santa Cecilia e la Slitta di Babbo Natale sostenute dal Comune). ASM Energia interviene invece sollevando amministrazione e commercianti dai costi di allestimento delle luminarie e della relativa fornitura di energia. «Accenderemo le luci in un modo diverso, con una energia green ad impatto zero - ha spiegato Carlo Alberto Carnevale Maffè, presidente di ASM Energia - Un segnale simbolico per un futuro più sostenibile e responsabile, e per dire a tutti - famiglie, commercianti e imprese - che è possibile sposare questa scelta: una città più green è un percorso da fare tutti insieme».

Accenderemo le luci in un modo diverso, con una energia green ad impatto zero

A breve arriveranno anche le luminarie, sponsorizzate da ASM Energia, a colorare le vie del centro e piazza Ducale



Venendo al programma, sarà l’associazione culturale Supercali ad aprire le “danze” questo sabato 4 dicembre alle 16 con le letture natalizie per bambini “Babbo Natale e la Notte Magica” (Sala Leonardiana, Castello).

Domenica 5 alle 16.30 alla Cavallerizza del Castello il primo dei tre spettacoli della rassegna “TrexTre Christmas” proposta da Promoter: “Nena alla Vigilia di Natale” è il titolo dello spettacolo con Arianna Rolandi, testo e regia di Silvia Priori (biglietto 3 euro per posti a sedere numerati, ingresso gratuito per under 2 anni da richiedere via mail a info@promoterpv.it). I posti sono quasi terminati, quindi affrettatevi a prenotare! Fuori rassegna, alle 21 in Auditorium San Dionigi si terrà “Unconventional Christmas”, un concerto di Natale con una veste non convenzionale. Voce Solista sarà quella di Marika Genchi; Giacinto Livia la accompagna al pianoforte. In programma brani natalizi classici e pop riarrangiati in chiave acustica. Con la partecipazione del Coro “Voci allo Specchio” formato delle allieve di Canto Moderno di Marika Genchi e Giacinto Livia che presenterà alcuni brani tratti dal repertorio pop italiano ed internazionale. A cura di Lo Specchio dei Sogni. Info e prenotazioni: 347.8864499.

Arianna Rolandi protagonista dello spettacolo per bambini e famiglie "Nena alla Vigilia di Natale"



Mercoledì 8 dicembre nelle vie centrali, tra le 17 e le 18, si assisterà ai passaggi musicali natalizi della Banda Musicale di Santa Cecilia. Fuori rassegna, segnaliamo nella stessa giornata anche Girovagar cantando, note natalizie: dalle 16 alle 18 tra via XX settembre, piazza Ducale e via Caduti della Liberazione ci si potrà imbattere nel concerto itinerante dei Maestri Cantori che proporranno melodie natalizie per le vie del centro. I Maestri Cantori, coro lirico dal 1925, sono stati insigniti nel 2011 del titolo di “coro di importanza nazionale”.

Sabato 11 dicembre alle 16 un’altra lettura per bambini a cura di Supercali dal titolo “Mini e la piccola renna” (Sala Leonardiana, Castello).

Sabato 11 e domenica 12 dalle 9,30 alle 18,30 l’appuntamento è col mercatino regionale piemontese di Natale (piazza Ducale).

Domenica 12, dalle 15 alle 18,30, nella strada sotterranea buia del Castello ecco il Presepe vivente a cura dell’associazione Quattro Passi nella Storia, giunto alla terza edizione, con la rappresentazione della Natività e le musiche degli zampognari nelle vie del centro. E dalle 17 alle 18,30 tornano anche i passaggi musicali della Banda di Santa Cecilia.

Il Presepe Vivente in una passata edizione a Vigevano

Mercoledì 15 dicembre ancora musica, ma questa volta insieme agli allievi di Immusicart che alle 21, in Cavallerizza, proporranno il loro Saggio di Natale.

Giovedì 16 dicembre alle 21 in Cavallerizza il primo dei due appuntamenti di Vigevano cabaret: «Anche noi abbiamo voluto fare un regalo alla città, perciò l’ingresso ai nostri spettacoli è gratuito. Stiamo componendo il cast di comici, provenienti soprattutto dalle trasmissioni tv Colorado e Zelig», fanno sapere gli organizzatori.

Venerdì 17 dicembre nelle vie cittadine sfilerà la Slitta di Babbo Natale dell’associazione Carnevale Vigevano (dalle 17 alle 20); seguirà, alle 21 in Cavallerizza, in concerto “Note di Natale” dell’associazione culturale Chorus Sancti Laurentii.

La Slitta di Babbo Natale tornerà non solo in piazza ma anche nelle vie più periferiche della città, a cura dell'associazione Carnevale Vigevano

Sabato 18 dicembre tre appuntamenti: alle 16 in Sala Leonardiana le letture per bambini di Supercali “Che disastro di Natale!”, alle 21 il “Gran Varietà di Natale” dell’Orchestra Città di Vigevano con la partecipazione di Enrico Beruschi e Samantha Iorio (Cavallerizza) e, sempre alle 21, il Concerto di Natale dell’Orchestra d’archi di E. Lunghi a cura dell’Istituto Musicale costa (Ridotto del teatro Cagnoni).

Domenica 19 dicembre dalle 10 alle 18,30 torna a sfilare nelle vie la Slitta di Babbo Natale. Alle 16 in Cavallerizza il secondo spettacolo del cartellone “TrexTre Christmas”: alla Cavallerizza questa volta andrà in scena “Lulù e la Magia del Natale”, uno spettacolo comico, dolce e poetico per risvegliare nei bambini il senso del vero del Natale esaltando il valore della famiglia, dell’amicizia e della generosità (biglietto 3 euro per posti a sedere numerati, ingresso gratuito per under 2 anni da richiedere a info@promoterpv.it - prevendita anche presso Caffè del Corso in corso Garibaldi 54). Sempre domenica 19, ma alle 17, in piazza Ducale si potrà assistere al Concerto gospel natalizio del St. George Pop Choir e, nello stesso orario ma nel cortile del Castello, allo spettacolo di bolle di sapone a ritmo di musiche natalizie a cura di La Pettirossa Bubble Artist; intanto sempre tra le 17 e le 18,30 nelle vie del centro ci saranno i passaggi musicali della Banda di Santa Cecilia. Conclude la giornata, alle 18,30 al Palazzetto dello Sport, lo spettacolo “Natale in punta di piedi” a cura di Vigevano Emozione Danza.

La slitta di Babbo Natale tornerà a sfilare nuovamente martedì 21 e giovedì 23 dicembre.

Trascorso il Natale, ci attendono altri quattro appuntamenti. Domenica 26 dicembre alle 16,30 alla Cavallerizza del Castello “Il piccolo principe”, terzo e ultimo spettacolo della rassegna TrexTre Christmas: una favola, un racconto nel racconto, il viaggio di un ragazzino attraverso i pianeti alla riscoperta delle proprie radici (biglietto 3 euro per posti a sedere numerati, ingresso gratuito per under 2 anni da richiedere a info@promoterpv.it - prevendita anche presso Caffè del Corso in corso Garibaldi 54).

Lo spettacolo "Il piccolo Principe" andrà in scena alla Cavallerizza del Castello il 26 dicembre

Martedì 28 dicembre alle 21 secondo appuntamento con il cabaret proposto in Cavallerizza da Vigevano Cabaret.

Sabato 1° gennaio alle 17 sempre in Cavallerizza il tradizionale Concerto di Capodanno dell’Orchestra Città di Vigevano.

Chiude la rassegna giovedì 6 gennaio il Bubble Show alle 17 nel cortile del Castello.