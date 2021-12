Lomellina On Ice: ecco dove si può pattinare su ghiaccio

A VIGEVANO NEL CORTILE DEL CASTELLO SFORZESCO

Si pattina, finalmente. L’allestimento della pista del ghiaccio a Vigevano è terminato questo pomeriggio, martedì, giusto in tempo per l’inaugurazione. Sarà domani, 8 dicembre, alle 10. Poi per un mese il cortile del Castello di Vigevano sarà contraddistinto da una lastra bianca dove poter, per qualche ora, lasciare da parte i propri brutti pensieri e rilassarsi. Lo sfondo del resto è invidiabile: l’ombra della torre del Bramante, il Maschio, le stanze del maniero che ospitano i musei. Uno scenario che in tanti ci invidiano e che forse attirerà tanti turisti da fuori, soprattutto nelle giornate di sole. Forse è stata trovata la location definitiva di una struttura che, nel corso del tempo, ha cambiato varie volte collocazione.

La pista del ghiaccio in piazza ducale qualche anno fa

Il cortile del Castello, un prato, non così frequentato d’inverno, sembra essere il posto adatto. La gestione, come avviene da sei anni a questa parte, è stata affidata dal Comune di Vigevano alla stessa ditta che gestisce il parco Parri, con titolare Stefano Currao. Proprio Currao spiega i dettagli: «l’8 dicembre è festa e apriamo alle 10, ma finché i ragazzi andranno a scuola l’orario sarà solo pomeridiano, dalle 15 alle 19». «Durante le vacanze di Natale - prosegue - invece sarà seguito l’orario continuato, dalle 10 alle 19. Tutto andrà avanti fino al 9 gennaio». In queste notti la temperatura sta andando (e andrà, nelle prossime) ampiamente sotto lo zero. Sono le condizioni ideali e indispensabili per far “gelare” la pista e permetterle di rimanere funzionante.

A Vigevano nel 2019 la pista del ghiaccio nel Cortile del Castello

Gli organizzatori precisano che non ci saranno giorni di chiusura: si pattina il 25 dicembre, il 1° gennaio e anche il 6. C’è una sola condizione: che non piova. L’ingresso costerà 8 euro, compreso il noleggio dei pattini, ma sarà di durata giornaliera illimitata. Non più tariffe diverse a seconda del periodo della giornata. Si paga la stessa cifra, in altre parole, se si rimane a pattinare 10 minuti o 6 ore. Tanto vale approfittarne.

A MEDE IN PIAZZA DELLA REPUBBLICA

Piste del ghiaccio anche a Garlasco e a Mede. In quest’ultimo centro la pista in piazza della Repubblica è un’assoluta novità

molto apprezzata, già attiva dallo scorso fine settimana. Il divertimento è assicurato fino a domenica 9 gennaio. Prezzo 8 euro, tempo illimitato. Orari: da lunedì a venerdì solo pomeriggio dalle 15 alle 19 con le scuole aperte. Orario continuato sabato e domenica e quando le scuole saranno chiuse.

A Mede pista del ghiaccio già attiva dallo scorso fine settimana

A GARLASCO IN PIAZZA REPUBBLICA

A Garlasco sarà possibile per tutte le festività pattinare sul ghiaccio grazie alla pista allestita in piazza Repubblica. E domani (mercoledì) sarà presente un mercatino natalizio dei giocattoli di seconda mano, con una castagnata organizzata dalla Pro Loco e dal gruppo Scout Garlasco I. Non solo. Domenica 12 torna il mercatino vintage e dell’hobbistica in piazza Repubblica a cura dell’associazione “La Chiocciola”. Sempre domenica prossima, 19 dicembre, è in programma alle ore 15 la caratteristica “Corsa dei Babbi Natale”, a cura del gruppo podistico garlaschese e della Pro Loco.