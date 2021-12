Per le strade di Vigevano torna la Slitta di Babbo Natale

Dopo i primi passaggi avvenuti ieri (venerdì) in via Matteotti, via Madonna degli Angeli, via Valletta Fogliano, viale Agricoltura, strada San Marco, via Rossini e via Buozzi, la slitta di Babbo Natale dell'Associazione Carnevale tornerà trainata dalle renne ad allietare i bambini questa domenica (19 dicembre) dalle 10 alle 18,30 in viale Libertà, via San Francesco e piazza Ducale.

Poi ancora martedì 21 dicembre dalle 17 alle 19 in via Matteotti, via Motta Visconti, alla Sforzesca e viale Mazzini. Ultimo passaggio giovedì 23 dicembre dalle 17 alle 19 in viale Libertà, via Manara Negrone e corso Milano. La novità di quest'anno, hanno spiegato i volontari dell'associazione Carnevale, è di aver voluto fare passaggi non solo in centro storico, ma in più parti della città di Vigevano per portare allegria anche in zone più periferiche.

La slitta di Babbo Natale in Piazza Ducale a Vigevano in una passata edizione

Sempre per i bambini, domenica 19 il cortile del Castello alle 17 si animerà grazie al “Petty Christmas Bubble Show” di La Pettirossa Bubble Artist, uno spettacolo di bolle di sapone a ritmo di musiche natalizie. Il centro storico sarà inoltre animato dalle note itineranti di “Natale con la Banda” a cura della Banda Musicale Santa Cecilia.

L’Istituto Musicale Costa sceglie il ridotto del teatro Cagnoni (che apre per l’occasione) sabato

18 dicembre alle 21 e propone, con l’orchestra d’archi E. Lunghi, «un ricco programma, riferito ai secoli XVII e XVIII, che si focalizza sul confronto tra le musiche composte in Italia e quelle di origine francese».

E sempre sabato l’Orchestra Città di Vigevano propone il “Gran varietà di Natale” con il cabarettista Enrico Beruschi e la vocalist Samantha Iorio. Dirige il maestro Andrea Raffanini. Ingresso libero.