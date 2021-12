Al Moderno si riflette sul potere, esercitato e subito

E' andato in scena ieri sera (sabato) al Teatro Moderno di via San Pio V a Vigevano, lo spettacolo "I've got the power".

«Un testo - chiarisce Corrado Gambi, regista e direttore artistico del teatro - creato durante le proficue attività laboratoriali, con spunti infiniti arrivati dagli attori. Il tema è quello del potere, come si può intuire dal titolo. Tutto è nato - prosegue il regista - da queste riflessioni: cosa si muove attorno alle decisioni che i potenti sono costretti a prendere? Concetti sviluppatisi durante il laboratorio, che si è svolto ad intermittenza, quando possibile, ma con entusiasmo immutato».

In scena varia umanità, una sorta di “circo Barnum” di persone spesso al limite, per vari aspetti. Tantissimi riferimenti a fatti realmente accaduti, presenti o passati.