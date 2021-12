Il gospel del St George Pop Choir in piazza Ducale

Per un pomeriggio, quello di ieri (domenica 19 dicembre) piazza Ducale si è trasformata in un anfiteatro dove riecheggiava l’eco dei canti religiosi neri, quelli che esorcizzavano la propria disperazione attraverso la musica sacra. Il concerto gospel natalizio a cura del St George Pop Choir, offerto dalla Fondazione Piacenza e Vigevano, ha allietato i passanti per due ore con un repertorio molto più vasto dei confini del gospel. Un concerto “on the road”, coi musicisti come artisti di strada che hanno combattuto contro il gelo che ghiacciava loro le dita.

Atmosfere romantiche, conviviali con uno sfondo benefico. Come sempre, la St George Pop Choir devolve le offerte alla Efeso onlus di padre Marco Dondi, cassolese, che opera in Turchia.

Si sono esibiti: Alessandra Ferrari Bardile, Elisabetta Fabbricosi, Terry Carnevale Maffè, Teresa Zaccone (low), Agnese Jarkowska, Lavinia Naj, Carolina Calisti, Federica Uberti (high), Andrea Ferrari Ginevra, Francesco Garza, Marcello Acquaviva, Fabio Caldi (higher). Poi la banda: Giovanni Maria Fumagalli alle tastiere, il percussionista Luca Germiniani, la chitarra di Marcello Poli e Chicco Romussi, bassista e direttore.