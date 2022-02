Piscine a Vigevano in ripresa. E c'è una novità...

Le piscine, come tutte le attività sportive al coperto, sono state tra le più penalizzate in questo lungo periodo di limitazioni causato dalla pandemia. Negli ultimi due anni, di questi tempi, erano addirittura chiuse. Adesso, per fortuna, il peggio sembra alle spalle, anche se come motivo di preoccupazione si è aggiunto il "caro bollette". Abbiamo verificato la situazione intervistando i direttori tecnici Gabriele Perruzzotti del Centro Sportivo Santa Maria ed Enza Brunetti dell'H2Sport.