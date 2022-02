Tananai, flop a Sanremo top sui social e spotify: ecco le nuove date

Il cantante milanese Tananai, che ha riscosso un grande successo sui social e grazie al singolo “Sesso Occasionale”, in Top10 su Spotify Italia, annuncia lo spostamento dei live in venue più grandi nel mese di maggio.

Il video del brano "Sesso occasionale", con la regia di Olmo Parenti, riprende la narrazione lasciata in sospeso dal videoclip del singolo precedente “Esagerata”, in cui l’artista veniva abbandonato dalla propria compagna. Tananai vaga solo, immerso nella notte, alla ricerca della propria ragazza, mentre tutta la città è in festa e chiunque sembra avere almeno un motivo per essere felice.

Il cantante è arrivato in gara dopo aver vinto Sanremo Giovani insieme a Matteo Romano e Yuman. La prima esibizione del pezzo, dal vivo, però non è stato un successo, con diverse incertezze. Ma lui ci ha ironizzato sopra.

Sanremo è strano, eh? Io ero lì, ero convinto di aver fatto una figata… Torno a casa, una merda! Stupenda sta roba, tu viv i in una dimensione parallela, capito? Folle! Folle! Io ero lì tutto felice sul palco, c**o tiravo le stecche! Secondo me il pezzo è molto bello, poi lo ascolterete quando uscirà registrato bene senza le mie stecche live. Penultimo c**o io volevo essere ultimo!

La sua spontaneità e autoironia hanno rapidamente conquistano il pubblico. Subito dopo la finale sanremese aveva postato sul suo profilo Instagram un video in cui - classificatosi ultimo - festeggiava quella non-vittoria assieme agli amici e al suo staff.

E il suo post su Twitter “Io spero ancora in 24 rinunce per partecipare all’Eurovision con l’Italia” lo ha proiettato definitivamente nel cuore del pubblico social, che lo omaggia con miriadi di meme e post di sostegno.

Strano sto pianeta Terra eh pic.twitter.com/NiDH45Dmdr — Tananai (@Tananai5) February 8, 2022

Se per Tananai le speranze di rappresentare l’Italia all’Eurovision 2022 sono pari a zero, nulla però vieta alle altre nazioni di sceglierlo come loro rappresentante. Ed è qui che ci ha messo lo zampino la trasmissione televisiva Propaganda Live. Durante la puntata di venerdì 11 febbraio il conduttore Diego Bianchi, ospite Tananai, ha mostrato un tweet del profilo ufficiale della trasmissione di La7, con il quale invita le ambasciate di Azerbaigian, Cipro, Australia, Lettonia, Malta, Svizzera, Norvegia e Portogallo a tenere in considerazione Tananai per l’Eurovision 2022. Solo goliardia? Niente affatto: l'appello non cade nel vuoto e arriva la risposta dell’ambasciatrice svizzera Monika Schmutz Kirgöz:

Seguita da una simpatica reazione dello stesso Tananai:

Io ve lo dico se mi state tirando in mezzo ci rimango male e poi ve la vedete con mia mamma https://t.co/dK51g9OycC — Tananai (@Tananai5) February 12, 2022

Nell’attesa di sapere come andrà a finire, restano i numeri e i dati di gradimento. Su Spotify, Sesso occasionale conta già più di 3,5 milioni di ascolti, mentre i suoi prossimi concerti di Milano e Roma hanno dovuto cambiare location a causa dell’altissima richiesta di biglietti.

E così le date iniziali (28 marzo Magazzini Generali Milano e 24 marzo Largo Venue Roma) sono state spostate rispettivamente a lunedì 16 maggio al Fabrique di Milano e mercoledì 18 maggio all’Atlantico di Roma. Aperte le prevendite il 10 febbraio, la prima data al Fabrique Milano è già andata sold out quindi ne è stata già aggiunta un’altra il 23 maggio sempre al Fabrique.

I biglietti acquistati in precedenza rimangono validi per le nuove date e location. I nuovi biglietti sono i vendita presso i rivenditori ufficiali www.ticketone.it e www.ticketmaster.it.