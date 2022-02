Pokè Kal: in piazza Ducale la catena che offre il food trend del momento

Un design dallo stile tropicale con spazi luminosi e vivaci contraddistinti da ampie nuvole bianche, un bancone pieno di ingredienti coloratissimi, gustosi e di primissima qualità. In più gentilezza e simpatia. Questi sono i tratti distintivi di PokeKal, la catena dedicata al tipico piatto hawaiano dai sapori freschi e gustosi, che ieri ha aperto i battenti anche a Vigevano, in piazza Ducale. Al centro di questo brand, in cui ogni cosa è curata nel dettaglio, vi è la Pokè, un piatto tipico della cucina hawaiana che sta spopolando in tutto il mondo.

L'ingresso di Poke Kal Vigevano, in piazza Ducale



«Si tratta di un pasto salutare e unico – spiegano i proprietari Andrea e Claudio – capace di soddisfare i gusti di un pubblico ampio ed eterogeneo. Offriamo ingredienti freschi e selezionati che garantiscono un rapporto nutrizionale corretto e bilanciato. Il punto di forza della Pokè è la possibilità di creare combinazioni di sapori sempre nuove e sorprendenti. Ognuno infatti, può realizzare la propria bowl scegliendo la base tra riso bianco/integrale/nero-quinoa-insalata, le proteine di origine animale o vegetale, una vasta scelta di frutta e verdura per quanto riguarda i condimenti, le salse e infine i crispy».

A ciascuno la sua bowl, da comporre a piacimento scegliendo tra tanti ingredienti freschi e sani



Insomma un pasto sano e allo stesso tempo sfizioso che può rappresentare la soluzione perfetta soprattutto per la pausa pranzo, data anche la rapidità in cui viene realizzato. Si può gustarlo in loco, nelle salette al piano superiore, oppure portarlo a casa o farselo consegnare.

Il pasto può essere consumato sul posto oppure si può optare per l'asporto

«Oltre al servizio veloce questo piatto presenta infatti un ulteriore vantaggio: non avere alcun tipo di problematica nell’asporto dato che è consigliabile gustarlo a temperatura ambiente. Una cosa che non può avvenire per pizza, hamburger ecc… i quali si rovinano durante il trasporto. A tal proposito è possibile godersi le nostre Pokè comodamente a casa ordinando sulle principali applicazioni di delivery come Deliveroo, Glovo e Uber Eats».

Conclude Andrea: “Si tratta di un mercato in continua espansione. Abbiamo riscosso molto successo, soprattutto tra i giovani. Siamo felici di portare questa novità nella quotidianità di Vigevano».