Mantova ospita la Biennale della Fotografia Femminile

A Mantova dal 3 al 27 marzo 2022 avrà luogo la seconda edizione della Biennale Internazionale della Fotografia Femminile confermando la direzione artistica di Alessia Locatelli, con il sostegno del Comune di Mantova e Provincia di Mantova e FUJIFILM Italia in qualità di Sponsor.

La riflessione di questa speciale edizione ruota intorno a Legacy, un termine che riassume diversi concetti: significa Lascito, Eredità da trasmettere alle generazioni future. Nell’epoca attuale, così carica di cambiamenti, il collettivo umano deve misurarsi con quello che gli è stato lasciato, agire con questo lascito nel presente per creare un futuro che sia forte ed equilibrato.

La BFF 2022 presenta grandi mostre di fotografe italiane e internazionali e numerose altre iniziative a corollario, tra cui una Open Call per il Circuito Off, letture Portfolio, workshop, presentazioni di libri, conferenze e proiezioni.

©Delphine Diallo - The Divine Mother, 2018



In una società in cui ancora non esiste una piena parità di genere e la cui storia è raccontata principalmente da uno sguardo maschile, occidentale ed eteronormato, anche la fotografia femminile è quasi sempre sottorappresentata e troppo spesso stereotipata. Per questo la BFF ambisce a diventare un solido punto di riferimento, in Italia e a livello internazionale, con lo scopo di sensibilizzare il più possibile riguardo le tematiche di parità, uguaglianza e libertà di espressione e, al contempo, offrire un’opportunità per le suddette categorie, professioniste e non, di partecipare al mondo dell’arte contemporanea. Molte delle fotografe presenti a Mantova espongono per la prima volta in una mostra personale in Italia; questo aspetto sottolinea l’importantissimo lavoro culturale e di ricerca – anche a livello internazionale – portato avanti da BFF.

Inoltre, per un 8 marzo all’insegna della fotografia per tutti, FUJIFILM Italia e la BFF 2022 celebreranno la Giornata Internazionale dei Diritti della Donna.

Fujifilm sarà anche Sponsor di un’apertura straordinaria della Biennale: martedì 8 marzo, con orario continuato dalle ore 10 alle ore 18, sarà possibile accedere gratuitamente alle mostre della Biennale della Fotografia Femminile che sono ospitate presso la Casa del Mantegna.

©Chloe Bartram - Wife is a Four Letter Word, 2018

L’iniziativa che è stata pensata e programmata con l’intento di coinvolgere uomini e donne per celebrare assieme la Giornata Internazionale dei Diritti della Donna, per una riflessione su una società in cui ancora non esiste una piena parità di genere e la cui storia è raccontata principalmente da uno sguardo maschile.



Per conoscere il programma completo e le artiste in mostra: www.bffmantova.com