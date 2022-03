Sci, è alle porte il 20° Trofeo Matteo Cazzani

E' ormai alle porte la ventesima edizione del Trofeo Matteo Cazzani di sci, in programma sabato 19 marzo a Gressoney. “Dopo due anni di pausa – dicono gli organizzatori – torniamo a ricordare un amico e un fratello, quale era Matteo, e il modo migliore per farlo è ritrovarsi tutti insieme sulle piste della sua amata Gressoney in una giornata che sarà all'insegna dello sport, del divertimento e della solidarietà”. Il ricavato dell'evento andrà infatti a favore di Life, associazione vigevanese che si occupa della prevenzione e della cura dei tumori, che necessita di nuovi macchinari.

I fratelli Cazzani riuniti nel ricordo di Matteo

La gara di slalom gigante si disputerà sulla pista Gabiet, adatta a sciatori di diverso livello, con partenza del primo concorrente alle ore 11. I partecipanti saranno divisi in quattro categorie: uomini, donne, bambini e bambini. All'arrivo saranno offerti vin brulè e the caldo e, dopo la comunicazione dei risultati ufficiali, da Adler ci sarà per tutti un piatto di polenta e salsiccia innaffiato da innumerevoli bevande. La quota di partecipazione è di 30 euro, gratis per i bambini al di sotto dei 10 anni. I pettorali dovranno essere ritirati presso il bar Edelboden (Gressoney La Trinitè, Bar David) la sera prima dalle 18 alle 20, oppure la mattina stessa della gara entro le ore 9.30. Ma alla giornata sono invitati anche coloro che vorranno trascorrere qualche ora sulla neve in buona compagnia.

Alla gara possono prendere parte sciatori di ogni età

Ma sarà anche l'occasione per trascorrere una giornata in compagnia sulla neve

La Stav mette a disposizione un servizio gratuito di trasporto in autobus, andata e ritorno; partenza da Vigevano alle ore 6. davanti alla stazione ferroviaria, e ritorno previsto per le ore 20 circa. La navetta dispone di un massimo di 50 posti ed è pertanto necessario prenotarsi ai numeri 3338142998 o 3397672072.

In rispetto delle norme anti Covid, obbligo per tutti i partecipanti alla gara di super green pass e di mascherina ffp2 per gli impianti di risalita e il trasporto autobus.

Gli organizzatori ringraziano gli sponsor: Concessionaria e Autolinee Stav, Concessionaria Essegiauto, Caffè Portomoka, Ics Firpo, Alchemilla B&B, David Sport Gressoney, Ambaradan Spitz.