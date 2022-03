Lomellina Francigena Marathon: domenica la prima edizione

Domenica 27 marzo ci si sveglia presto, infatti la camminata di quaranta chilometri tra Mortara e Pavia inizia alle sette, ma sono le sei del sole se si considera che proprio nella notte precedente ci sarà il cambio dell’ora.

«La festa incomincia venerdì 25 alle 18 - come anticipa il presidente del gruppo Gli amici del cammino, Aldo Autolitano, organizzatore dell’evento inedito - e faremo un collegamento via Facebook da Palazzo Cambieri con i nostri iscritti per sorteggiare cesti di golosità gastronomiche locali legandole ai numeri dei pettorali già assegnati, ci sarà anche un riconoscimento ai primi due gruppi più numerosi e al partecipante più giovane e a quello più adulto.

DISTRIBUZIONE PETTORALI E STAND GASTRONOMICO

Sabato 26 nel tardo pomeriggio si distribuiscono i pettorali a quella parte dei 513 iscritti già sul posto; dalle 19.30 si mangia in piazza Trieste, in Borsa Merci, nell’altrettanto inedito stand primaverile di “O che bontà”, poi chi abita vicino torna a casa, mentre quelli che vengono da altre regioni dormono negli alberghi del territorio perché all’alba del 27 ci si mette in marcia di buon ora».

“O che bontà” è un padiglione di street food che propone risotti a sei euro e panini gourmet a tema oca per cinque euro, rigorosamente in piedi, con l’animazione degli Sbandieratori Città di Mortara e il dj set di Alex Angusti. È aperto a tutti, non solo ai corridori e ai loro accompagnatori.

DUE PERCORSI



Arriviamo alla maratona vera e propria, pensata per far conoscere a livello nazionale, nel mondo degli appassionati di camminate, il tratto di Francigena che attraversa casa nostra. Collaborano le Proloco, i Comuni, le polizie locali e quella provinciale, e una grande troupe di volonterosi. Il percorso è di 42 chilometri, per l’intero tragitto, ma è abbreviato fino alle Bozzole di Garlasco per chi invece sceglie la “mezza”. Questi partono un mezz’oretta più tardi: alle 7.30. Dei 531 partecipanti, 328 sono donne (pari al 62%), provenienti da ogni parte d’Italia.

Sandro Passi