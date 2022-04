Casale Amarcord: lo spettacolo celebra i cento anni dalla fondazione dell’Istituto

I primi cento anni dell’Istituto Casale saranno celebrati con una rappresentazione teatrale in scena domani sera (venerdì), alle ore 21, sul palco della Cavallerizza del Castello. Lo spettacolo si intitola “IT’S only ITS - Casale Amarcord”, ed è stato ideato, scritto e inscenato dagli studenti, in collaborazione con Scarpanò Teatro e Metodi Attivi, con il patrocinio del Comune e dell’associazione alunni del Casale.

«Siamo orgogliosi di questo evento – afferma la dirigente del Casale Elda Frojo – perché finora, a causa della pandemia, era mancata un’occasione per condividere con la cittadinanza questo traguardo per noi così importante. Come scuola siamo inseriti da oltre un secolo nel tessuto sociale e culturale di Vigevano e della Lomellina, di cui ci sentiamo parte a pieno titolo, perciò ci piace festeggiare anche attraverso il teatro e cogliendo l’occasione per riscoprire con leggerezza i momenti e alcuni dei personaggi che hanno fatto la storia del nostro Istituto».

Le referenti del progetto sono le docenti Maria Grazia Gioiosano, Giulia Cotta Ramusino e Paola Conti: «Durante il lavoro – spiegano le professoresse – abbiamo potuto attingere a tutti quei documenti e pubblicazioni che hanno contribuito a costruire l’archivio e la memoria del Casale. È riaffiorato così un mosaico di tessere, di umanità e professionalità che si sono intrecciate e che hanno lasciato un loro segno in questa scuola, intercettando inevitabilmente sul loro cammino la grande Storia. I ricordi più recenti dei giovani partecipanti al laboratorio si sono allora potuti saldare e innestare a queste tracce di memoria più stratificate, per arrivare infine a costruire quella continua discontinuità che caratterizza la storia di tutte quelle realtà istituzionali che hanno saputo reinventarsi, coniugando tradizione e innovazione».

Sul palco della Cavallerizza si alterneranno: Andrea Favilli, Aude Yao, Chiara Scappini, Christal Somakpo, Ehdaa Attia, Emanuele Falzoni, Emanuele Manenti, Fabiana Falzoni, Filippo Leone, Filippo Sapelli, Francesca Baldinazzo, Laura Haka, Lisa Malarici, May Ibrahim, Margherita Pavanello, Maria Clara Dionisio, Marianilde Leone, Marie Mbaye, Mena Elbana, Meriame M’Zoughi, Nadine, Dweggah, Nadia Ibrahim, Riccardo Manfrin, Sebastiano Saad El Din, Sofia Campasso (qui in basso, la locandina dello spettacolo)

Nel corso della serata verrà inaugurata anche la mostra-omaggio sul legame tra il Casale e la città di Vigevano, con una sintesi dell’attività svolta per il centenario. «Lo spettacolo – riferisce l’attrice e docente di laboratori teatrali Sara Urban – ambisce a restituire a questa storica scuola uno specchio di quello che è stata nel suo secolo di vita, fornendole stimoli e suggestioni per immaginare come orientare i suoi passi nel futuro». L’ingresso è a offerta libera, fino al raggiungimento della capienza.