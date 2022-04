Gli studenti del liceo Cairoli portano in scena l’Odissea

Il laboratorio teatrale del Liceo Cairoli, riprendendo una lunga tradizione, mette in scena la pièce Odissea, liberamente tratta dal poema di Omero. La rappresentazione sarà dedicata alla professoressa Laura Venghi, scomparsa due settimane fa, «da sempre artefice, col suo gruppo “Cairoli a Colori”, di costumi, scenografie e oggetti di scena dei precedenti spettacoli», fanno sapere dalla scuola. L’appuntamento è per sabato all’auditorium Mussini di viale Libertà. Sono previste due rappresentazioni: la prima alle 17 e la seconda alle 21; il costo del biglietto è di 10 euro, e parte del ricavato sarà devoluto per permettere la continuazione dei progetti della professoressa Venghi.

La locandina dello spettacolo in programma per sabato all'auditorium Mussini di viale Libertà, a Vigevano



«Dal momento che il teatro Cagnoni è ancora chiuso – afferma il dirigente del Cairoli Alberto Panzarasa – abbiamo dovuto ripiegare sull’auditorium Mussini, un’alternativa che ci ha costretti ad affrontare molti ostacoli logistici e a duplicare le rappresentazioni. Tuttavia, la creatività e la tenacia dei ragazzi del laboratorio, che hanno iniziato a lavorare già a ottobre, e la professionalità delle referenti, le professoresse Omodeo e Tacchini, e della regista Anastasia Mancini, allieva del teatro Grassi di Milano, hanno consentito di superare ogni ostacolo e di arrivare a un prodotto di qualità». La professoressa Isabella Tacchini sottolinea come sia «aumentata la partecipazione: hanno infatti contribuito alla stesura del testo e si sono cimentati nella recitazione alunni dalla prima alla quinta classe, di tutti gli indirizzi del Liceo». Mentre la professoressa Omodeo osserva: «Anche il Coro del Liceo, guidato dal maestro Marco Vigo, per la prima volta sarà parte integrante dello spettacolo, di cui costituirà la colonna sonora».



Per prenotare i biglietti e per informazioni, inviare una mail all’indirizzo: isabella.tacchini@liceocairoli.edu.it.