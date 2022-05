Malika Ayane, Coez e Subsonica a settembre in concerto a Vigevano

In attesa di scoprire il programma completo dei concerti (che verrà definito in questi giorni) che animeranno il Castello Sforzesco di Vigevano, spuntano i primi nomi dei protagonisti dell'estate musicale vigevanese.

Sono infatti già acquistabili on line i biglietti per Coez (2 settembre, ore 21); Malika Ayane (4 settembre, ore 21) e Subsonica (8 settembre, ore 21).

COEZ

Mentre è ancora in corso il Volare Tour, che con un successo nazionale e ben 15 date sold out sta portando l’artista in giro per tutta Italia, Coez ha annunciato le date del suo tour estivo Essere Liberi in Tour, un’occasione per condividere e celebrare a gran voce la stagione dei concerti all’aperto.

DATE:

15 luglio Este (PD) @EstEstate Festival

16 luglio Alba (CN) @Collisioni Festival

28 luglio Francavilla al Mare (CH) @Shock Wave Festival

1 agosto Todi (PG) @Umbria Music Festival

15 agosto Paestum (SA) @MaCo Festival

17 agosto Roccella Jonica (RC) @Roccella Summer Festival

21 agosto Lignano Sabbiadoro (UD) @Arena Alpe Adria

27 agosto Cattolica (RN) @Arena della Regina

2 settembre Vigevano (PV) @Estate in Castello

9 settembre Agrigento @Festival Il Mito

10 settembre Catania @Sotto il Vulcano Fest

Biglietti a partire da 28,80 euro su Ticketone e Vivaticket

MALIKA AYANE

Ritorna ad esibirsi live la cantautrice dalla grande classe, eleganza e raffinatezza che, con la sua voce dal timbro caratteristico e riconoscibile nel panorama italiano, ripercorre la sua carriera artistica fin dagli esordi riportando on stage i brani che l’hanno vista esibirsi sui più importanti palchi italiani, diventando una delle grandi icone della musica italiana. In scaletta non solo i grandi classici dell’artista milanese, ma anche i suoi ultimi successi e una ventata di musica nuova, per regalare al pubblico un clima energico e di festa, dando un tocco di freschezza alle serate estive.

In questo viaggio musicale e armonico Malika non sarà sola, ma accompagnata da una band eccezionale composta da Stefano Brandoni alla chitarra, Andrea Andreoli al trombone, Raffaele Trapasso al basso, Carlo Gaudiello al piano e Searcy Leif alla batteria.

DATE:

2 giugno 2022 || Viareggio (LU) @ Terrazza della Repubblica

19 giugno 2022 || Scandiano (RE) @ Festival Love

21 giugno 2022 || Napoli @ Festa della Musica

24 luglio 2022 || Bard (AO) @ Aosta Classica – Forte di Bard

29 luglio 2022 || Castiglione del Lago (PG) @ Lacustica

9 agosto 2022 || Matera @ SONIC PARK

4 settembre 2022 || Vigevano (PV) @ Estate in castello

15 settembre 2022 || Francavilla Fontana (BR) @ Piazza Giovanni XXIII

Biglietti a partire da 36,62 euro acquistabili su Ticketone

SUBSONICA

La band torinese guidata da Samuel Romano e Max Casacci inaugurerà l’Atmosferico 2022 Tour il prossimo 8 luglio al Rugby Sound Festival di Legnano. La serie di eventi sarà per certi versi collegata al ventennale della pubblicazione di “Amorematico”, il terzo disco spedito sui mercati dalla formazione l’11 gennaio del 2002: il tour, ha fatto sapere lo staff dei Subsonica in una nota, non sarà da considerare una celebrazione della ricorrenza, ma - piuttosto - “l’occasione per rimettere in gioco quell’attitudine al groove che, a partire dal singolo "Nuvole rapide’" segnò l’evoluzione della band. E ci sarà da ballare!

LE DATE:

8 luglio – Legnano (MI), Rugby Sound

15 luglio – Padova, Sherwood Festival

16 luglio - Recanati (MC), Piazza Leopardi

21 luglio - Vialfrè (TO), Apolide Festival

11 agosto – Bagheria (PA). Beat Full

13 agosto – Agrigento, Ellenic Festival

26 agosto – Alghero (SS), Anfiteatro Maria Pia

8 settembre - Vigevano, Castello Sforzesco

9 settembre - Roma, Parco Schuster

10 settembre – Modena, Festa dell’Unità

Biglietti da 36,62 euro su Ticketone e Vivaticket